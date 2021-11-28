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Antalyaspor’da Bünyamin Balcı etkisi

#Antalyaspor#Bünyamin Balcı#Anadolu Kulüpleri
Antalyaspor’da Bünyamin Balcı etkisi

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da genç sağ bek oyuncusu Bünyamin Balcı sergilediği performansla dikkati çekti. Genç oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında da 1 gol 1 asistle maçı tamamladı.

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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 14’üncü haftasında sahasında oynadığı Antalya derbisinde Aytemiz Alanyaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti. Kırmızı beyazlılar maçın ardından büyük sevinç yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası’nda salı günü sahasında oynayacağı Amedspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde yapılan antrenmana Aytemiz Alanyaspor maçına 11’de başlayanlar salonda fitness çalışması yaparken, mücadeleye sonradan giren ve süre alamayan oyuncular ise salon çalışmasının yanı sıra sahada da antrenmanlarını gerçekleştirdi.

GALİBİYETE BÜNYAMİN BALCI ETKİSİ

Kırmızı beyazlı ekibin alt yapısından yetişen ve son 2 sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Bünyamin Balcı, Aytemiz Alanyaspor maçında takımının yıldızı oldu. Genç defans oyuncusu Antalya derbisinde takımının ilk golünü atarken, Mukairu’nun attığı golde ise asisti yapan oyuncu oldu. Balcı, bu sezon 13 maçta görev alırken 2 gole imza atıp, 3 de asist gerçekleştirdi.



İLK KUTLAYAN ŞAHİN OLDU

Antalyaspor’da Aytemiz Alanyaspor maçında Bünyamin Balcı’nın gol atmasının ardından oyuncuyu ilk kutlayan futbol sorumlusu Nuri Şahin oldu. Şahin, golün ardından saha içine koşarak genç oyuncuya sarıldı. Balcı ise, Şahin’i kucaklayarak havaya kaldırdı. Bünyamin Balcı, geçen hafta oynanan Atakaş Hatayspor maçında ikinci gol öncesi kaleci Boffin’e attığı pasın kısa düşmesi sonucu Ruben Riberio’nun gol atmasına neden olduğu için büyük üzüntü yaşamıştı. Oyuncusunun üzüntüsünü gören futbol sorumlusu Nuri Şahin, mücadele içerisinde Balcı’ya sarılarak teselli etmiş ve maçın ardından kulüp resmi Twitter adresinden ’Üzülme çocuk, Yürüyecek çok uzun yolumuz var!’ paylaşımını yapmıştı. Genç oyuncunun bu hafta sergilediği ve ortaya koyduğu oyundan sonra ise kırmızı beyazlılar Hatayspor maçının ve Aytemiz Alanyaspor maçında Bünyamin Balcı’nın gol sevinci sonrası futbol sorumlusu Nuri Şahin’i kucakladığı fotoğrafları paylaşarak ’Bu iki kare arasında yalnızca 1 hafta var’ mesajını verdi. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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#Antalyaspor#Bünyamin Balcı#Anadolu Kulüpleri

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