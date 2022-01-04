Antalyaspor'da Alfons Groenendijk: "Tarihi bir maça çıkıyoruz"

Haberin Devamı

Karşılaşmanın oynanacağı Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısına Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk’in yanı sıra takım kaptanları Atiba Hutchinson ve Hakan Özmert katıldı.

ALFONS GROENENDIJK: TARİHİ BİR MAÇA ÇIKIYORUZ, UMARIM KUPAYA UZANAN TARAF ANTALYASPOR OLUR



Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk de kendileri açısından tarihi bir maça çıkacaklarını belirterek, "İlk defa bu kupa fırsatını yakaladık. Yarın sahada olacağız. Bizim amacımız kulübü ve taraftarları gururlandırarak bu kupayı kazanmak. Bugün yaptığımız idmanda oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunuz. Umarım yarın da aynı şekilde sahada bunu son dakikaya kadar mücadelelerle, sahanın her yerinde gösteren bir Antalyaspor izlettirebiliriz. Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birine karşı oynayacağımızın farkındayız ancak önemli olan bizim ne yapacağımız. Yarınki skor ne olursa olsun iyi bir futbol izletip kupaya uzanan tarafın Antalyaspor olacağını ümit ediyorum" şeklinde konuştu.



"PLAN DAHİLİNDE OLMAYAN PUANLAR KAYBETTİK"



"Bu maçın önemini diğer maçlara göre nasıl görüyorlar?" sorusuna ise Alfons Groenendijk, "Son 3 lig maçına baktığımızda plan dahilinde olmayan puanlar kaybettik. Bu 3 maçın 2’sinde 90 artılarda yenilen gollerle çok kritik puan kayıpları yaşadık. Kupa maçına dönecek olursak da zorlansak da kazanmayı bildik, 2-1’lik skorla. Son maçlarda; mesela Kasımpaşa maçını iyi oynadık ancak yine son dakikada yediğimiz gollerden dolayı, bazen plan dahilinde gitmedi işler. Yarın zorlu bir rakibe karşı, çok zorlu bir maça çıkacağız ancak biz de bunu bir fırsata çevirip, rakibimizi yenip, kupaya uzanmak istiyoruz. Yarın yapacağımız aslında çok basit. Arkamızdaki taraftar için, şehir için, kulüp için hak ettiği kupayı son damlamıza kadar mücadele edip şehrimize götürmek amacımız. Umarım bunda da başarılı oluruz" cevabını verdi.



"BURADA OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"



Süper Kupa finalinin Doha’da oynanması ile ilgili ise Groenendijk, "Şahsen ben olumsuz bir yorum duymadım bu konu hakkında. Sadece olumlu tepkiler gördüm ve duydum. Biz futbol adamı olarak sadece futbola odaklanmaya çalışırız ve nerede oynadığımızın önemi yoktur. Burada olmak çok güzel bir duygu. Hakan ve Atiba’nın sözlerine de katılıyorum çünkü çok güzel bir tecrübe olacak. Burada olmak heyecan verici. Geldiğimizden beri gösterilen misafirperverliğe teşekkür ediyorum. Sonuç olarak burada olmaktan mutluyuz ve umarım hedeflediğimiz kupayla döneriz" açıklamasında bulundu.



HAKAN ÖZMERT: BURAYA ÇOK İSTEKLİ GELDİK, İNŞALLAH KUPAYA UZANIRIZ



Antalyaspor kaptanı Hakan Özmert ise açıklamasında, "Şehir olarak, takım olarak buraya çok istekli geldik. Maça iyi de hazırlandık. İnşallah yarın bu isteğimizi takım olarak sahaya yansıtırız. Çok heyecanlıyız. İlk defa böyle bir kupada mücadele ediyoruz. İnşallah bu isteğimizi gerçekleştirir ve sonunda da bu kupaya uzanırız" diye konuştu.



"PROFESYONELİZ VE İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"



Pandeminin kendilerine getirdikleri zorluklardan bahseden Özmert, "2 seneyi geçmek üzere pandemi. Tabi ki zor oluyor, hepimizin sorumlulukları var. Maçlara bir yandan hazırlanırken, diğer yandan da kendimizi korumamız gerekiyor. Gerçekten zor şartlar altında oluyor. Son zamanlarda rahatlamıştı ama tekrar artış oldu. Üzülüyoruz tabi ki arkadaşlarımız olunca, biz de tedirgin oluyoruz etkilendik mi diye. Profesyoneliz ve işimizi yapmaya devam ediyoruz. Umarım bu günler geçer ve tüm dünya olarak eski günlerimize kavuşuruz" ifadelerini kullandı.



"MUTLUYUM VE HUZURLUYUM"



Bir basın mensubu tarafından, "Son 1 yılda 3 başkan ve en az 5 değişik teknik adamla çalıştınız. Bu sizi nasıl etkiledi?" sorusunun sorulması üzerine ise kırmızı-beyazlı futbolcu, "Kulüp içinde değişimler oluyor ancak değişen başkanlar açışından söyleyeyim; camiamızın adamları. Her gelenin düşüncesi aynı; Antalyaspor’un başarısı. 3’ünde de aynı özveriyi görüyorum. Gelmiş, geçmiş başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Çok bir şey değişmedi benim için. İşimi yapmaya devam ediyorum. Mutluyum, huzurluyum ve bu kulüp altında inşallah nice başarılara imza atarız" açıklamasında bulundu.



Öte yandan Süper Kupa finalinin Doha’da oynanması ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine ise Hakan Özmert, "Hepimiz için ayrı bir tecrübe. Neden Katar diye çok sordular. Ben burada olmaktan mutluyum. Antrenmanımızı yaptık biz. Stat ve zemin çok güzel. Biz buraya gelirken de Dünya Kupası kuralları uygulanıyor. Hiçbir sorun yok. Burada olmaktan dolayı mutluyuz" dedi.