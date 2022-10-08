Canlı anlatım: Antalyaspor Konyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 9. hafta maçında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR 1-0 KONYASPOR

İkinci yarı oynanıyor

Gol: 51' Fernando

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

31. dakikada Ömer Toprak’ın ceza alanı dışından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

38. dakika ceza alanı içinde Luiz Adriano’nun pasına gelişine dokunuş yapan Wright’ın şutu üstten auta çıktı.

43. dakikada çalımlarla ceza alanına giren Soner Dikmen’in yerden şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Luyindama, Ömer, Güray, Fernando, Ufuk, Sinan, Adriano, Ndao, Wright

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Paz, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Muhammet

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı sekiz maçın yedisinde kalesini gole kapatan Konyaspor, sadece 2-1 kaybettiği son deplasman karşılaşmasında Galatasaray'dan gol yedi. Yeşil-beyazlı ekibin dış sahada aldığı son 10 mağlubiyetin dokuzu tek farklı skorlarla gelirken; İlhan Palut'un öğrencileri, son sekiz yenilgisinde de rakip fileleri havalandırmayı başardı.

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Seyircisi önünde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol atamadan kaybeden Antalyaspor, Nuri Şahin yönetiminde daha önce çıktığı 16 iç saha karşılaşmasında aynı sayıda yenilgi almıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, evinde 3+ maçlık mağlubiyet serisi yakaladığı son süreci Konyaspor beraberliğiyle sonlandırmıştı. Konyaspor bu sezon Süper Lig'de kalesine gelen şutlardaki gol beklentisi ile yediği gol arasında pozitif anlamda en fazla fark olan takım konumunda.

Antalyaspor'un ligdeki son üç golünü atan Haji Wright, bu sezon Süper Lig'de takımı adına dört gollük seri yakalayan ilk oyuncu olmayı hedefliyor. Antalyaspor'a geldiği 2018/19 sezonundan bu yana kırmızı-beyazlı formayla Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu olan Fredy Ribeiro, takımının son iki golünde pası veren oyuncuydu.

Konyaspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin yarısını kaydeden Muhammet Demir, kariyerinde Antalyaspor filelerini havalandırdığı tek maçı geçen sezon Gaziantep FK formasıyla iç sahada oynadı. Konyaspor formasıyla ilk Süper Lig maçına geçen hafta Ümraniyespor karşısında çıkan Erhan Erentürk, Mart 2022'den bu yana yeşil-beyazlılar adına bir karşılaşmada en yüksek kurtarışa imza atan kaleci oldu.

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ANTALYASPOR KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Konyaspor maçı saat 17:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.