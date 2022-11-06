Canlı anlatım: Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçı

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Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
ANTALYASPOR 2-2 FATİH KARAGÜMRÜK
GOL: 4' Colley, 19' Diagne, 35' Wright, 41' Güray
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Alperen, Veyseş, Luyindama, Kudriashov, Bünyamin, Fernando, Ufuk, Güray, Nakajima, Larsson, Wright
Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Drasevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Colley, Kouassi, Diagne
ANTALYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele saat 17.00’de başladı. Mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalarken, yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Kamil Çetin yapıyor.
Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı izlenebilir.