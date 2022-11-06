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Canlı anlatım: Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçı

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Canlı anlatım: Antalyaspor- Fatih Karagümrük maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 16:46

Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 13. hafta maçında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

ANTALYASPOR 2-2 FATİH KARAGÜMRÜK

GOL: 4' Colley, 19' Diagne, 35' Wright, 41' Güray

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Veyseş, Luyindama, Kudriashov, Bünyamin, Fernando, Ufuk, Güray, Nakajima, Larsson, Wright

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Baniya, Drasevic, Caner, Ozdoev, Jimmy, Shukurov, Colley, Kouassi, Diagne

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ANTALYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Fatih Karagümrük arasındaki mücadele saat 17.00’de başladı. Mücadelede Abdülkadir Bitigen düdük çalarken, yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Kamil Çetin yapıyor.

Karşılaşma beIN Sports 1'den canlı izlenebilir.

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