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Antalyaspor, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

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#Hatayspor#Antalyaspor#Bertuğ Yıldırım
Antalyaspor, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kiralık olarak kadrosuna kattı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2023 11:55

Fraport TAV Antalyaspor, Hatayspor’dan forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun bugün İstanbul’dan Antalya’ya geleceği kaydedildi.

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Futbol kulüpleri, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ligden çekilen Hatayspor’un futbolcularına talip olmaya devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın istediği Hatayaspor’un 20 yaşındaki forvet oyuncusu Bertuğ Yıldırım’ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Genç golcünün, satın alma opsiyonu ise bulunmuyor. Bertuğ, bu sezon Hatayspor formasıyla 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

BAŞKAN ÇETİN AÇIKLADI

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, genç oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Bugün İstanbul’dan uçağa binerek Antalya’ya gelecek ve kendisi sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atacak. Satın alma opsiyonu bulunmuyor. Transfer çalışmalarımız da sürüyor. Daha önce kadromuza kaleci Helton Leite, Erdal Rakip ve Doğukan Sinik’i katmıştık. Bertuğ da geldi, Balint Szabo da gelecek" dedi.

BALINT SZABO DA BİTTİ

Kırmızı-beyazlı ekip, Bertuğ Yıldırım’ın yanı sıra Macaristan ekiplerinden Paksi FC forması giyen Balint Szabo ile de sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

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Satın alma opsiyonu bulunan Szabo’nun da bugün Antalya’ya gelmesi bekleniyor.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon 18 maçta; 2 gol atıp, 2 asist yapma başarısı gösterdi.

Antalyaspor, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kiralık olarak kadrosuna kattı

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#Hatayspor#Antalyaspor#Bertuğ Yıldırım

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