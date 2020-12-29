Antalyaspor-Hatayspor maçında tarihi anlar! Ersun Yanal oldu, böylesi görülmedi

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Süper Lig'in 15. haftasındaki erteleme maçında Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşmasında Ersun Yanal olay oldu.

Hatayspor'un golcüsü Boupendza, 8, 17 ve 22. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak takımını 3-0 öne geçirdi.

KARİYERİNDE BİR İLK

Maça hızlı bir başlangıç yapan Aaron Boupendza, kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol attı.

Deplasmanda ilk defa gol atan Boupendza, Antalya karşısında attığı 4 gol ile 6’ya ulaştı ve takımının en golcü oyuncusu da oldu

EN KISA ARALIKLI HAT-TRCIK

14 dakikada 3 gol atan Hataysporlu Boupendza, Süper Lig'de Bursasporlu Bakambu'dan bu yana en kısa aralıkta hat-trick yapan oyuncu oldu.

GOMIS'TEN SONRA BİR İLK

Aaron-Salem Boupendza, Süper Lig tarihinde bir maçın ilk devresinde dört gol atan dördüncü oyuncu oldu.

Bafetimbi Gomis - 2018

Fevzi Zemzem - 1968

Metin Okay - 1959

'İLK SEZONUMDA TARİHİ BİR ŞEY YAPMAK...'

İlk yarıda 4 gol birden atarak tarihe geçtiği hatırlatılan 24 yaşındaki oyuncu, maç sonunda "Benim Süper Lig'deki ilk sezonum. İlk sezonumda böyle tarihi bir şey yapmış olmak beni çok mutlu etti" diye konuştu.

ERSUN YANAL'DAN 3 HAMLE BİRDEN

Antalyaspor teknik direktörü Ersun Yanal, henüz 28. dakikada oyuna Bünyamin Balcı, Gökdeniz Bayrakdar, Eren Albayrak'ı soktu. Sahadan çıkan isimler ise

Mert Yılmaz, Hakan Özmer ve Ersan Gülüm oldu. Bu değişiklikler sonrası Antalyaspor üçlü savunmaya döndü.

DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRA İKİ GOL DAHA

Hatayspor, değişikliklere rağmen 35. dakikada bu kez Akintola ile golü buldu ve farkı 4'e yükseltmeyi başardı.

İlk yarıda son sözü 45+2. dakikada Boupendza söyledi ve kendisinin 4, takımının 5. golünü kaydetti.

YANAL'IN EN FARKLI YENİLGİSİ

Ersun Yanal, bu sonuçla birlikte teknik direktörlük kariyerindeki en farklı Süper Lig yenilgisini aldı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Yanal'ın oynattığı oyun ve yaptığı erken değişikliler, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.







