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Canlı anlatım: Antalyaspor - Gaziantep FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süperlig#Antalyaspor#Gaziantep Fk
Canlı anlatım: Antalyaspor - Gaziantep FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 09:16

Antalyaspor ile Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Müsabakanın önemli dakikalarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor.

Maçta ikinci yarı oynanıyor

Antalyaspor 1-0 Gaziantep FK

29' Fredy

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

24. dakikada Luiz Adrino’nun pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Doğukan Sinik’in vuruşu üstten auta gitti.

25. dakikada Figueiredo’nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

29. dakikada Luiz Adriano’nun ara pasında sol kanattan ceza sahasına giren Fredy’in düzgün vuruşu ağlara gitti. 1-0

39. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luiz Adriano’nun kafa vuruşu yandan auta çıktı.

Süper Lig'de oynadığı son sekiz maçın sadece birini kazanan ve bu galibiyeti son iç saha karşılaşmasında Ümraniyespor'u mağlup ederek alan Antalyaspor, bu sezon seyircisi önünde sadece bir kez üst üste iki 90 dakikayı kayıpsız geçti. Erdal Güneş göreve geldikten sonra oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Gaziantep FK, Erol Bulut yönetiminde çıktığı son 15 karşılaşmalık süreçte aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı.

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Bu sezon Süper Lig'de en düşük gol beklentisi yakalayan iki takım Antalyaspor ve Gaziantep FK. Gaziantep FK bu sezon Süper Lig'de hem topa en az sahip olan hem de rakiplerine en fazla 10+ pas dizisi yapma fırsatı veren takım konumunda. Sezonun geride kalan bölümünde önde kaptığı topları Antalyaspor'dan daha fazla şutla sonuçlandıran tek ekip ise Trabzonspor. Antalyaspor formasıyla Süper Lig'deki dördüncü golünü Ümraniyespor filelerine gönderen Güray Vural, eski takımı Gaziantep FK'da kaydettiği toplam lig golü sayısını yakalamak için sahaya çıkıyor.

Seyircisi önünde çıktığı son iki Süper Lig maçında üç gole doğrudan katkı sağlayan Antalyaspor forveti Sam Larsson, daha önceki altı iç saha karşılaşmasında gol katkısı yapamamıştı. Gaziantep FK forması giyen Joao Figueiredo, Süper Lig kariyerinde hat-trick yaptığı tek maçı bu sezonun ilk yarısında Antalyaspor'a karşı oynadı. Süper Lig'de bir rakibine karşı sezonun iki yarısında da bunu başaran son isim Serdar Dursun. Süper Lig'de çıktığı son maçta Hatayspor filelerine iki gol gönderen Lazar Markovic, Eylül 2019'dan bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında duble yaptı.

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ANTALYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Gaziantep FK maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Süperlig#Antalyaspor#Gaziantep Fk

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