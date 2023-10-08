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Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0'la geçerek ligdeki galibiyet serisini 7'ye çıkardığı maçta hakem kararları tartışma konusu oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde galibiyet serisine devam ederken puanını da 22'ye çıkardı.

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı kırmızılılar daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

HAKEM KARARLARI TEPKİ ÇEKTİ

Galatasaray'ın 3 puanla ayrıldığı Antalyaspor maçındaki hakem kararları ise tartışma konusu oldu.

ANTALYASPOR PENALTI BEKLEDİ

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Müsabakanın 19. dakikasında Antalyasporlu futbolcu Sagiv Jehezkel, Galatasaraylı sol bek oyuncusu Kazımcan Karataş'ın müdahalesiyle yerde kalırken ev sahibi takım penaltı itirazında bulundu.

Antalyasporlu futbolcular, uzun süre hakem Zorbay Küçük'e itirazda bulunsa da karar değişmedi.

MUSLERA ÇOK ÖFKELENDİ

Müsabakanın 25. dakikasında ise Galatasaray'un Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Antalyasporlu golcü Adam Buksa'nın yaptığı müdehale sonrası acı içinde yer kaldı.

Muslera, Adam Buksa'nın hareketinin kart gerektirdiğini belirtip Zorbay Küçük'e itirazda bulundu ve sarı kartla cezalandırıldı.

KARARLAR TRIO'DA DEĞERLENDİRİLDİ

Antalyaspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonları, Beinsports'taki Trio programında eski hakemler Bahattin Duran ve Deniz Çoban tarafından masaya yatırıldı.

Bahattin Duran ve Deniz Çoban'ın Antalyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonlar hakkındaki görüşleri şu şekilde:

"AÇIK VE NET PENALTI"

"18. dakikada Antalyaspor penaltı bekledi. Penaltı var mı?"

Bahattin Duran: "Pozisyon başlangıcında ofsayt yok. Sahada pozisyon penaltı. VAR'ın elinde çok fazla kanıt olmayabilir. Ayakla yapılan müdahale penaltı. Sahada iyi yer alan hakem, buna penaltı verirdi. VAR'ın karışmamasını anlayabiliyorum."

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Deniz Çoban: "VAR'ın karışmamasını ben de anlayabiliyorum. Açık ve net penaltı. Oyuncu da etkileniyor. Hangi oyuncu bu etkiden düşmez? Daha başka nasıl penaltı olur, bilmiyorum."

"BUKSA'YA SARI, MUSLERA'YA KIRMIZI KART ÇIKMALIYDI"

"25. dakikada Adam Buksa'nın Muslera'ya müdahalesinde kart verilmemesi doğru mu? Muslera'ya ikinci sarı kart çıkmaması doğru mu?"

Bahattin Duran: "Buksa'ya net bir sarı kart olmalı. Muslera'nın canı yandı ama onun da hareketi sarı kart. Sonrasında 'Bravo' diyor ve alkışlıyor. Muslera'ya ikinci sarı ve kırmızı kart çıkmalıydı. Bu alkışlamayı kimse görmedi mi? Görülmediyse çok büyük eksiklik. Sarı kart pozisyonu olduğu için VAR da devreye giremez."

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Deniz Çoban: "Bu harekete kırmızı kart diyenler var. Bir hareket yaralayıcı ve gaddarca yapışmışsa kırmızı. Buksa bastıktan sonra ayağını çekiyor. Bileğe doğru çıkmıyor, ayakta kalıyor. Kırmızı kart diyemem. Zorbay Küçük devre arası Muslera'ya 'Görmedim' dedi ama görmediği pozisyona faul çaldı. Oyuncu isyan etti. Ama oyun kuralları çerçevesinde cezalandırılır. Zorbay sarı kartı çıkardığında mahcubiyetle, kırılarak gösteriyor. Bu beden dili de bir hakeme yakışmıyor. Zorbay Küçük olayları buraya getirdi ama Muslera birinci ve ikinci sarı kartı hak etti. Oyuncan ihracı gerekirdi."

Sanchez'in golünde Torrerira ofsayt yapıyor mu?

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Bahattin Duran: "Torreira golde Antalyaspor kalecisinden 6-7 metre geride, Antalyasporlu oyunculara bir etkisi yok. Topa bir hamlesi var ama ne kadar etkili bir hamle? Sanchez'in goldeki dokunuşu gayet temiz, Torreira'nın gole etkisi yok."

Deniz Çoban: "Tartışalacak tarafı olmayan bir pozisyon. Sanchez'in golü temiz."

73' Antalyaspor'un penaltı beklediği pozisyondaki karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Kazımcan'ın Antalyasporlu oyuncuya arkasından yaptığı müdahele soft bir müdahale. Antalyasporlu oyuncu da iyi niyetli darbeden sonra dribblinge devam ediyor."

Deniz Çoban: "Antalyasporlu oyuncu darbeden sonra kendini yere bıraksa belki farklı şeyler konuşabilirdik ama pozisyon bu haliyle penaltı değil."

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Icardi'nin attığı golde ofsayt var mı?

Bahattin Duran: Yan hakem pozisyonda çok geride. Buna bayrak kalkmaz. Hakem çok yanlış yerde. İyi ki VAR var.

Deniz Çoban: Yanlış bayrak. Oyunu dururmasına bile gerek yok.