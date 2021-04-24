Antalyaspor-Galatasaray maçında Podolski'nin hareketi sonrası büyük tepki! Mücadeleye damga vuran diyaloglar...

Antalyaspor ile Galatasaray'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 37. hafta maçında teknik direktör Fatih Terim'in tepkisi ve Lukas Podolski'nin hareketi sonrasında yaşananlar dikkat çekti.

Mücadelenin 27. dakikasında Lukas Podolski'nin müdahalesiyle Şener Özbayraklı yerde kaldı.

Galatasaray cephesi kırmızı kart beklerken hakem Mete Kalkavan, Alman yıldıza sarı kart gösterdi. Pozisyonla ilgili VAR hakemi Zorbay Küçük'ten de bir uyarı gelmedi.

MUSLERA, PODOLSKI'NİN YANINA GİTTİ

Sarı-kırmızılıların file bekçisi Muslera, eski takım arkadaşı Podolski ile pozisyonu değerlendirirken hakem Kalkavan'a da kırmızı vermemesi sebebiyle tepki gösterdi.

ŞENER: 'NASIL DEĞİL HOCAM?'

Tedavisinin ardından yerden kalkan Şener Özbayraklı, hakem Mete Kalkavan'a "Nasıl kırmızı kart değil hocam? Şimdi seni VAR'dan çağırmadılar mı?" diyerek serzenişte bulundu.

TERİM'İN İFADELERİ EKRANA YANSIDI

Podolski pozisyonundan birkaç gün sonra Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyonu Mete Kalkavan devam ettirdi ve teknik direktör Fatih Terim dikkat çeken ifadeler kullandı.

TERİM: ÖLMEZSEN VERMİYORLAR

Terim, saha kenarına gelip Emre'ye, "Düşme, ölmezsen vermiyorlar zaten..." şeklinde oyuncusuna uyarıda bulundu.

Podolski'nin pozisyonu sonrası sosyal medyada da çok sayıda paylaşımda bulunuldu.







İKİNCİ YARIDA KIRMIZI ÇIKTI

Podolski bu kez 58. dakikada yine Şener Özbayraklı'ya faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

DONK 150. MAÇINA ÇIKTI

Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan Ryan Donk, Galatasaray formasıyla 150. maçına çıktı.

Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Galatasaray’da 106 Süper Lig, 12 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Ligi, 26 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası maçına çıktı. Donk, bu maçlarda 8 gol attı.

ANTALYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor'da ise geçen hafta Atakaş Hatayspor karşısında ilk 11'de forma giyen Ali Eren İyican, Doğukan Sinik ve Hakan Özmert, teknik direktör Ersun Yanal tarafından yedek kulübesine çekildi. Yanal, bu oyuncuların yerine Kudriashov, Bünyamin Balcı ve Ufuk Akyol'a şans verdi.