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Canlı Anlatım: Antalyaspor Galatasaray maçı

#Antalyaspor Galatasaray#Antalyaspor Maçı#Galatasaray
Canlı Anlatım: Antalyaspor Galatasaray maçı

Antalyaspor ile Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Antalyaspor: 0

Galatasaray: 0

Goller

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Wright.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis

ANTALYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Antalyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20:00’de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı izlenebiliyor.

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetiyor.

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Ligde sarı-kırmızılılar 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 14 mağlubiyetle topladığı 51 puanla 11. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 16 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 58 puanla 7. sırada bulunuyor.

52. RANDEVU

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Antalyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 51 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılarda 31 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 13 müsabakada ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 100 golüne, Antalyaspor 46 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazanmıştı.

DEPLASMANDA 4 GALİBİYET ALDI

Galatasaray ligde bu sezon 18 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu mücadelelerde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Aslan 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesini 29 gole kapatamadı. Cimbom dış sahada son olarak Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi ve 0-0 berabere kaldı.

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#Antalyaspor Galatasaray#Antalyaspor Maçı#Galatasaray

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