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GeriFutbol Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.10.2020 - 20:34 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Antalyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile 2 Kasım Pazartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılması nedeniyle, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idman, Tuna'nın ekibindeki yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sahada Türk bayrağı açarak, fotoğraf çektirdi.

Akdeniz temsilcisi, pas çalışmasının ardından idmanın son bölümünde taktik çalıştı

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