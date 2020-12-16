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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 20:23 | Son Güncelleme:

Antalyaspor, Boluspor maçına hazır

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Antalyaspor, Boluspor maçına hazır
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Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın sahasında Beypiliç Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kupa maçı öncesindeki son antrenmanında, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel organizasyonlar üzerinde durdu.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 15.00'te başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.

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