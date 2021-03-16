Antalyaspor Başkanı Yılmaz: "İnşallah müzemize Ziraat Kupası’nı getireceğiz..."

Antalya İş İnsanları Derneği (ANTİAD), koronavirüs tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi. Toplantıya ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, ANTİAD Yönetim Kurulu ve üyeleri ile iş insanları katıldı. Pandemi koşullarıyla gerçekleşen toplantıda ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız tarafından Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz ile ANTİAD üyesi ve Antalyaspor eski başkanı Sedat Peker’e onursal üyelik plaketi verildi.



’ANTALYASPOR İLE ANTALYA’YI İÇ İÇE GÖRÜYORUZ’



Toplantıda konuşan ANTİAD Başkanı Ferhat Yıldız, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz’ı onursal üye yaparak ANTİAD’a dahil ettiklerini anlattı. Yıldız, Bu bizim için önemli ve gururlu bir olay. Pandemi sonrası ilk defa pandemi koşullarına uygun bir şekilde toplantı gerçekleştirdik. Üyelerimizin sorunlarını dinledik ve çözüm önerilerinde bulunduk. 1 yıldır yaptığımız işleri aktardık. Son derece verimli bir toplantı oldu. Antalyaspor şehrin kalbi, şehirdeki insanların ortak buluşma noktası. Şehirdeki bütün insanlar Antalyaspor özelinde birlik ve beraberlik içerisinde tek takıma kenetlenerek vücut buluyor. Antalyaspor herkes için bir anlam taşıyor. İş insanları Antalyaspor’u desteklediğinde aslında şehri desteklemiş oluyor. Antalyaspor ile Antalya’yı iç içe görüyoruz. İkisini birbirinden ayırmıyoruz" dedi.





’DESTEKLERİNİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’



Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz onursal üyelik için herkese teşekkür ettiğini söyledi. STK ve derneklerle ilgili geçmişte birçok önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirten Mustafa Yılmaz, Ben de içinizden biriyim. Arkadaşlarımızın destekleriyle başkan seçildim. Anonim şirketler tarafında 35-40 gün civarında ciddi çalışma yaptık. Antalya’nın ileri gelenleriyle görüşüp onların fikirlerini aldım. Bu sırada ANTİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri bizleri ziyaret etti. Onların fikirlerini de almak önemliydi. Onur üyesi olarak içinizden birisi olarak sizin içinizde bir Antalyaspor Başkanı var, o yüzden destekleriniz bizim için çok önemli" diye konuştu.



’PANDEMİ KOŞULLARINDA TAKIM İDARE ETMEK EKONOMİK OLARAK ZOR’



Gece gündüz Antalyaspor’un başarısı için çalıştıklarını aktaran Mustafa Yılmaz, Antalyaspor’u daha iyi vizyonlara taşımak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını anlattı. Yılmaz, Pandemi koşullarında takım idare etmek ekonomik olarak gerçekten çok zor. Dünyanın başına bela olan bu pandemi nedeniyle seyirci olmaması dolayısıyla gerek loca gerek kombinelerdeki gelirlerimiz maalesef sıfıra düştü. Stat içerisinde alabileceğimiz reklam ve sponsorluk gelirlerimiz çok alt seviyelere düştü. Dolayısıyla gerek benim gerekse yönetim kurulu üyelerimizin gayreti dışında bütün şehrin dinamiklerinin desteğine ihtiyacı var. Bu desteği sizlerden beklemek içinizde başkan olduğuma göre hakkımız diye düşünüyorum" dedi.





’TÜRKİYE ZİRAAT KUPASI’NDA UMARIM FİNALİST BİZ OLURUZ’



Hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile gerçekleşen maçta galibiyetle Antalya’ya dönemediklerini hatırlatan Mustafa Yılmaz, 1966 yılında kurulan kulübümüz 55 yıllık uzun maratonda Alanya maçı öncesine kadar 15 maçta yenilmezlik serisi yaşamışız. İnşallah yarın sahamızda Aytemiz Alanyaspor’la Türkiye Ziraat Kupası için oynayacağımız yarı final maçında umarım finalist biz oluruz. Finalist olduktan sonra ikinci ayağında, ikinci finalde inşallah Antalya’mıza şehrimize, müzemize bu ziraat kupasını getireceğiz" diye konuştu.

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