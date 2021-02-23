Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir nereli kaç yaşında?

Sektöründeki fırsatları iyi değerlendirerek faaliyet alanını genişleten ve firmasının büyüten Mustafa Yılmaz; başta toptan inşaat malzemeleri olmak üzere, çeşitli sektörlerde, bölgenin önde gelen işadamlarından biri olarak, iş hayatını devam ettirmektedir. Hali hazırda, toptan inşaat malzemeleri ticareti yapan Teknikeller Ltd. Şti. ve Teknikeller A.Ş.’nin sahibidir. Bunun yanında, Isparta’da plastik kasa üretimi yapan Elitpak A.Ş. ile Antalya ve İstanbul’da toptan inşaat malzemeleri yapan Çimtaş Ltd. Şti.’nin ortaklarındandır.



Antalya’da iki dönem Genç İşadamları Derneği Başkanlığı yaptıktan sonra, siyasette merkez ilçe başkan yardımcılığı ve il ikinci başkanlığı görevlerini yürüttü. Antalya Ticaret Odası’nda dört dönemdir meclis üyeliği görevini yürütmektedir. 2009- 2013 ATSO Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009’dan beri Kepez ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, 2009-2012 yılları arası Antalyaspor Vakfı Başkan Vekilliği yaptı. Bunun yanında Kepez Belediye Spor Kulübü kuruculuğu ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. Mustafa Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.