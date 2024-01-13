Antalyaspor Başkanı Boztepe, Sergen Yalçın'ın sözleşmesindeki bonusu açıkladı

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Gazetecilere açıklamalarda bulunan başkan Sinan Boztepe, FIFA’dan verilen 3 dönem transfer engelinin yaklaşık 200 bin Euro ödenmesi durumunda açılacağını belirterek, "Transfer yasağı, küçük geçmişten gelen birkaç mahkemelik olay vardı ve sonuçlandı. Çok ciddi rakamlar da değil, yaklaşık 200 bin Euro civarı bir ödeme yapıldığı takdirde ceza kalkıyor. Kısa vadede zaten ihtiyacımız olduğu kadar ödenecek bir transferin engeli diyelim buna. Transfer engelini kaldıracağız. Çok önemli bir detay değil. Sonuçlanmasını beklediğimiz bir Luiz Adriano dosyası var. O da muhtemelen yakın zamanda sonuçlanır. Sonuçlanmasına göre hareket edeceğiz" diye konuştu.



"TRABZONSPOR MAÇINDA 3 PUANI ALACAĞIZ"



Hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getiren başkan Sinan Boztepe, "Trabzonspor maçına çok iyi bir şekilde hazırlandık. İnşallah üç puanla ayrılacağız. Önemli bir maç. Önemli bir galibiyet olacak bizim için. Heyecanlıyız. İnşallah başarılı bir sonuçla üç puanı alacağız" şeklinde konuştu.



"SERGEN YALÇIN ADAPTASYON SÜRECİNİ TAMAMLAMAK ÜZERE"



Futbol sorumlusu Nuri Şahin’in ardından göreve gelen teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili gelen soruya Boztepe, şu cevabı verdi:



"Sergen Yalçın adaptasyon zamanını doldurmak üzere, takımı, yönetim olarak bizleri ve şehri iyi şekilde tanıdı. Tanımaya da çalışıyor. Takım da daha iyi durumda. Pendik’ten bir üç puan aldık. Zorlu şartlarda, zorlu hava şartlarında özellikle iyi bir üç puandı. Şans da yanımızdaydı. İnşallah Trabzonspor maçında da aynı şey olur."

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"SOL DEFANS, STOPER, SAĞ KANAT ALACAĞIZ"



Antalyaspor’un başarılı olması için çalıştıklarını kaydeden Sinan Boztepe, gereken noktalara transfer yapacaklarını söyledi. Boztepe, "Antalyaspor’un olması gerektiği yerlerde olması için ve başarılı olması için çalışıyoruz. Bu sebeple de zaten Sergen hocamızla da birbirimizi tamamladığımız ve aynı düşüncede olduğumuz için anlaştık. İnşallah başarıya devam edeceğiz. Sergen hoca futbol şubeyle bu konu üzerinde yoğun bir toplantı yapıyor. Toplantımız olacak ve illa ki beklentileri olacak. Çünkü daha önce Nuri hocayla da aynı böyle ihtiyaçları görmüştük. İhtiyaçlar varsa gördüğü noktalarda çalışmalar yapacağız. Şu an bir sol defans, bir stoper, bir de muhtemelen sağ kanat diye düşünüyorum ben. Orta sahada değerli oyuncularımız var. Orta saha oyuncularımız değerli ama Sergen hocanın oyun biçimi ve tabii ki sistemi farklı. Burada bir açıklık hissettiysek konuyu dile getirecektir zaten" dedi.



"SERGEN YALÇIN’IN KUPA VE LİGDE BONUSU VAR"



Türkiye Kupası’nın alınması ve ligi ilk 4’te bitirmeleri halinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın bonusu olduğuna dikkat çeken Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Sergen hocayla Ziraat Türkiye Kupası için bir anlaşma yaptık. Bu tamamen benim kişisel teklifimdi. Bunun bedelini de bir yöneticimiz karşılayacak. Antalyaspor’a herhangi bir maliyeti olmayacak. Ligi ilk dörtte bitirmemiz dahilinde de yine bir bonusu vardı. Sergen hoca biliyorsunuz başarılı ve iddialı bir hoca. Biz de iddialı bir kulübüz. En azından biz iddialı bir yönetimiz. Bundan sonra da iddialı bir şehir olacağız. İnşallah o hedefler doğrultusunda o başarıya ulaşacağız" diye konuştu.



"GENÇLERİ OYNATAN BİR HOCA"



Sergen Yalçın’ın gençleri ikinci plana atmasıyla ilgili gelen soruya başkan Boztepe, "Bu çok doğru bir bilgi değil. Sergen hoca zaten normal şartlarda gençleri oynatan, kadroda yeterliliğine inandığı, başarıyla oynayabileceğine inandığı bir oyuncu olduğu müddetçe sadece para kazanmak amaçlı öyle şeyler yapmayacağına ben kendi adıma o kadar emin bir şekilde cevap verebilirim" şeklinde yanıt verdi.

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"SARİC’İN BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"



Sezon başında İtalya Serie B takımlarından Palermo’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen ve gösterdiği performansla başarı sağlayan Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Dario Saric’in bonservisini alacaklarını belirten Sinan Boztepe, "Saric’in bonservisini alacağız. Saric çok değerli bir oyuncu. Sakatlıktan çıkan kalecimiz Helton Leite’nin durumunu ben hala merak ediyorum. Çünkü güçlü bir karakter ve güçlü bir fizikle çıktı. Hiç beklemediğimiz performansı gösteriyor. Bu hepimiz için sürpriz oldu. Ara dönemde hastalığı veya daha doğrusu sakatlığı devam eder diye tedbirler alıyorduk. Çünkü çok riskli bir sakatlığı var. Allah etmesin yani transfer dönemi kapandıktan sonra yine bir sakatlık yaşarsa bu bizim istediğimiz başarı hedefinde çok lehimize olacak bir durum değil. Aleyhimize bir durum oluşturur. Bunun da değerlendirmelerini yapıyoruz. Yedek bir kaleci almamız gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Herhangi bir yaşadığı aksaklıkta yerini dolduracak bir kalecimiz olması lazım" dedi.



"YENİ YABANCI KURALINI DOĞRU BULUYORUM"



TFF’nin yeni yabancı kuralıyla ilgili soruya da Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Yabancı sınırlamasıyla alakalı pazartesi günü Kulüpler Birliği toplantısı var. Bu durumların hepsi yayıncı kuruluş ihalesi, Passolig ve yabancı sınırlamalar. Hepsi tekrar konuşulacak. Ben de orada olacağım. Ben doğru buluyorum. Yerli ve milli diyorsak doğru bulmalıyız. Bunu şimdi bir şey konuşup da başka bir şeyin arkasında durmak mantıklı değil. Ben yerli ve milli oyuncular diyorum. Çok ciddi paralar veriyoruz yabancılara. En azından sınırlamalara göre hareket edilir. Yani Türk ve gerçekten de gençlerimiz fırsat bulur. Fırsat bulmak zorunda kalır yani. Mecburiyetler var" diye cevap verdi.