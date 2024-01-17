Antalyaspor Başkanı Boztepe: 'Jehezkel’in öyle bir şey yapacağından kimsenin haberi yoktu, bunu kabul edemeyiz...'

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Sagiv Jehezkel ile ilgili istenmeyen olaylar yaşandığını belirten Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Maç sonrasında kendi medyamızdan yayınlanan bir görüntü, farkına varıldıktan sonra kaldırıldı. Konuyla alakalı aynı gün hemen oyuncumuzun savunması istendi, savunmasını da aldık. Çok hızlı bir şekilde yönetici arkadaşlarımla reaksiyon aldık. Maalesef istenmeyen, yaşanmasını istemediğimiz bir olay oldu. Bizim için değerli, kadroya başarı katan bir oyuncuydu ama o gün de söylediğimiz bazı söylemler yanlış anlaşıldı. Ülkemizin hassasiyetleri var. Bu hassasiyetlere hepimizin önem göstermesi gerekiyor" dedi.



Jehezkel’in yaptığı hareketin kendi eylemi olduğunu, kulüp olarak kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Boztepe, "Şu anda hukuka lanse ettik. Önümüzdeki süreçte, gelen sonuçlara göre tüm kamuoyuna bildireceğiz" diye konuştu.

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Jehezkel’in gözaltına alınmasının ardından yaşananların bütün detaylarıyla ilgilendiklerini kaydeden Sinan Boztepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Nasıl ideolojik eylem olursa olsun bizim kadromuzun, şehrimizin emek veren bir oyuncusuydu. Bütün detaylarıyla, bütün teferruatlarıyla ilgilendik. Hatta ülkeden ayrılana kadarki süreçte de bütün ilgimiz üzerindeydi. Kesinlikle hiçbir arkadaşının, teknik ekipten herhangi bir kimsenin, kulüp yönetiminden hiçbir kimsenin haberinin olmadığı bir eylemdi. Hiç kimsenin haberi yok. Tamamen kendi iradesiyle yaptığı ideolojik bir eylem."

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Oyuncunun kadro dışı bırakıldığını ve sözleşmesiyle ilgili durumların hukuki olarak araştırıldığını belirten Boztepe, "FIFA, UEFA, federasyonumuz ve biz görüşme halindeyiz. Şu an net bir karar yok. Adli süreçten sonra belli olacak. Tam bilmiyorum ama bana gelen bilgiye göre ülkeye girişi de yasaklanmış olması lazım. Ya da yasaklanacak diye biliyorum" dedi.Takımdaki diğer İsrailli oyuncu Safuri’yle ilgili de bilgi veren Sinan Boztepe , "Bizim ülkemizin insanları gerçekten çok merhametli ve algıyı doğru yönetebilen insanlar. Artık eskisi gibi ülke vatandaşlarımız veya halkımız bilinçsizce davranmıyor. Safuri zaten Filistin kökenli Müslüman. İsrail pasaportu olan bir oyuncumuz. Kendisi bu takımda olmaktan mutlu. Biz de onunla olmaktan mutluyuz. Antalyaspor kulübü olarak, daha doğrusu Türkiye futbol kulüpleri olarak din, dil, ırk gibi bir ayrımımız söz konusu değil. İdeolojik ve planlanarak yapılan bir eyleme karşı tutum sergiledik. Tutumumuzun arkasındayız" dedi.





"EL GHAZI’Yİ ALMAMIZ DEMEK İDEOLOJİK BİR GÖSTERGE DEMEKTİR"



Başkan Boztepe, Sagiv Jehezkel’in yerine Hollandalı olan ve Filistin’e destek veren paylaşım yaptığı için Mainz’da kadro dışı bırakılan Anwar El Ghazi’nin kadroya katılması için sosyal medyada kampanya başlatılmasına ilişkin de şunları söyledi:



"Burası Antalyaspor, tamamen siyaset üstü bir kurum. Asla herhangi bir siyasi durumu, pozisyonu gerçekleştirmeye, buna yönetim olarak müsaade etmeyiz. O oyuncuyu almamız demek ideolojik bir gösterge demektir. Biz futbolumuzu sergileyelim. Önümüzde kupa maçımız var. Pazar günü Konya deplasmanımız var. Bizim derdimiz ilk günde söylediğimiz gibi başarı. İdeolojik, siyasi hiçbir durumu kulübümüzün bünyesinde göstermeyiz"