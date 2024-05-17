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Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi!

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#Süper Lig#Antalyaspor#Adana Demirspor
Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 14:09

Antalyaspor ve Adana Demirspor, Süper Lig 37. haftada karşı karşıya gelecek. Ligde son haftaya yaklaşırken Antalyaspor 45 puanla 10. sırada yer alıyor. Rakip takım Adana Demirspor ise ligde 44 puanla 11. sırada bulunuyor. Gözler bugün oynanacak karşılaşmada. Peki Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig 37. haftada Adana Demirspor, Antalyaspor ile mücadele edecek. İki ekip sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş ve Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı. Bugün oynanacak mücadelenin yayın kanalı merak ediliyor. İşte Antalyaspor-Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi...

ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Adana Demirspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Adana Demirspor

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