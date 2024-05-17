Antalyaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgisi!

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Süper Lig 37. haftada Adana Demirspor, Antalyaspor ile mücadele edecek. İki ekip sezonun ilk yarısında karşı karşıya gelmiş ve Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı. Bugün oynanacak mücadelenin yayın kanalı merak ediliyor. İşte Antalyaspor-Adana Demirspor maçı canlı yayın bilgisi...

ANTALYASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor-Adana Demirspor maçı bugün saat 20.00'de başlayacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.