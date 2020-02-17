Antalyaspor 3-1 Kasımpaşa

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarpıp auta çıktı.

21. dakikada Ndongala'nın ceza sahasında topla buluşturduğu İlhan Depe'nin sağ çaprazından şutunda kaleci Boffin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada Fredy'nin pasına hareketlenen Sinan Gümüş, ceza sahasına girip şut çekti. Kaleci Ramazan Köse'nin kurtarışıyla top kornere çıktı.

25. dakikada Jahovic'in ceza sahası sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak araya giren Kasımpaşa defansına çarpıp dışarıya gitti.

48. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top üst direkten döndü.

53. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin pasında Jahovic, ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi: 1-0.

59. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, sol çaprazdan fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Arda Kardeşler, ilk değerlendirmesinde golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. VAR odasının uyarısıyla ofsayt kararını iptal eden hakem Kardeşler, golün geçerli olduğuna işaret etti: 2-0.

62. dakikada Antalyaspor, 3. golü buldu. Hakan Özmert'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0.

74. dakikada Kasımpaşa, farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası ön çizgisine yakın noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Aytaç Kara'nın düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'in solundan filelere gitti: 1-3.

Stat: Antalya



Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celustka, Chico, Kudriashov, Ufuk Akyol (Dk. 46 Hakan Özmert), N'Dinga, Sinan Gümüş (Dk. 79 Doğukan Sinik), Fredy, Amilton (Dk. 72 Podolski), Jahovic

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan (Dk. 80 Doğucan Haspolat), Ndongala, Tarkan Serbest (Dk. 59 Yusuf Erdoğan), Aytaç Kara, İlhan Depe (Dk. 68 Gohou), Thiam



Goller: Dk. 53 Jahovic, Dk. 59 ve Dk. 62 Sinan Gümüş (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 74 Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Thiam, Dk. 30 Tirpan, Dk. 51 Ndongala (Kasımpaşa), Dk. 43 Jahovic, Dk. 63 Sinan Gümüş, Dk. 73 Celustka, Dk. 89 Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor)

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