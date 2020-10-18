Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK (Maçın özeti ve goller)

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Antalyaspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golünü 3. dakikada Sydney Sam atarken Antalyaspor'un eşitlik sayısını 70. dakikada Furkan Soyalp kaydetti.

Antalyaspor'un golünde önce ofsayt bayrağı kalktı, ardından yapılan VAR incelemesi sonrası gol verildi.

Antalyaspor'da yeni transfer Kevin Mirallas 26 ve 28. dakikalarda sarı kart görerek kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Konuk ekipte Junior Morais de 15 ve 65. dakikalarda sarı kart gördü ve kırmızı lartla takımını 9 kişi bıraktı.

Antalyaspor'da ise Sydney Sam 79. dakikada doğrudan, Ufuk Akyol ise uzakmalarda çift sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 8, Gaziantep FK 4 puana yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)

3. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Amilton'un sol kanattan pasında ceza sahasında topla buluşan Sidney Sam, meşin yuvarlağı kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada ceza sahasını sağ çaprazdan gören bir noktada kazanılan serbest vuruşu kullanan Nuri Şahin'in ortasında Naldo'nun ceza sahası içinden şutunda, top üst direkten döndü.

22. dakikada Djilobodji'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

42. dakikada Jahovic'in pasında ceza sahasında topla buluşan Podolski'nin şutunda top direğe çarptı.

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