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Antalyaspor 1-0 Sivasspor / Maçın özeti ve önemli anları

#Antalyaspor#Sivasspor
Antalyaspor 1-0 Sivasspor / Maçın özeti ve önemli anları

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu’nun 28’inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup etti.

5'inci dakikada sol kanattan gelişen DemirGrup Sivasspor atağında Max Gradel’in sağ ayağıyla sert şutunu kaleci Boffin kurtardı.

23’üncü dakikada Antalyaspor’da Floranus’un sağ kanattan altı pas içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Doğukan Sinik’in kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal rahatlıkla kontrol etti.

45’inci dakikada Doğukan Sinik’in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Fernando Martins mükemmel bir frikik golüne imza attı: 1-0

59’uncu dakikada Kerem’in kornerden altı pas içerisine yaptığı ortaya Goutas’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

72’nci dakikada Gradel’in verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Henrique’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

76’ncı dakika da kaleyi cepheden gören noktadan serbest vuruş kazanan Antalyaspor’da topun başına geçen Fernando Martins’in vuruşunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

89’uncu dakika da sol kanattan topla ceza alanı içerisine giren Gradel, iki Antalyasporluyu oyundan düşürdükten sonra yaptığı vuruşta top kaleci Boffin’in kucağına gitti.

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Doğukan, Güray, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano, Hakan, Veysel

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Kerem, Pedro, Max, Yatabare

 

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#Antalyaspor#Sivasspor

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