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Haber Giriş: 17.12.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Antalyaspor 1-0 Boluspor (Maçın özeti ve golü)

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Antalyaspor 1-0 Boluspor (Maçın özeti ve golü)
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Fraport TAV Antalyaspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı.

Fraport TAV Antalyaspor ile Beypiliç Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor, sahasında 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar attı.

Antalyaspor 1-0 Boluspor (Maçın özeti ve golü)

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