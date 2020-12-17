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Antalyaspor 1-0 Boluspor (Maçın özeti ve golü)
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Fraport TAV Antalyaspor, Beypiliç Boluspor'u 1-0 mağlup ederek tur atladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beypiliç Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya geldi. Antalyaspor, sahasında 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren tek golü 52. dakikada Gökdeniz Bayrakdar attı.
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