Antalyaspor ile Alanyaspor, Antalya Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 22. dakikada Adis Jahovic attı.

Bu sonucun ardından puanını 41'e çıkardı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Alanyaspor ise 51 puanda kaldı.

ANTALYASPOR 1-0 ALANYASPOR

GOL: 22' Jahovic

İlk yarı sonucu: 1-0

İLK 11'LER

Antalyaspor: Ferhat, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Eren, Amilton, Doğukan, Ufuk, Nazım, Yekta, Jahovic

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

6' Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında kale önünde Jahovic'in dokunduğu topu, kaleci Marafona güçlükle uzaklaştırdı.

11' Ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

21. Kazanılan korner vuruşunda Doğukan Sinik'in ortasında ön direkte topa yükselen Jahovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Marafona'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-0

28. Sağ kanattan ceza sahasına giren Cisse'nin vuruşunda top, kale direğinin yanından auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53' Antalyaspor köşe vuruşu sonrası seken topa Yekta gelişine vurdu ancak N'Sakala kale sahasında topu kafayla kornere attı.

61' Juanfran'ın sağ kanattan yaptığı ortada Cisse topu ceza sahasında iyi kontrol etti. Kademeye giren Veysel Sarı, rakibine gol vuruşu şansı tanımadı.

70' Bakasetas'ın kale sahasına yaptığı ortada Mustafa Pektemek uygun durumda topu kafayla dışarı attı!

72' Chico'nun ara pasıyla sağ tarafta büyük bir boşluk bulan Sangare ceza sahasına girip ön direğe ortaladı. Jahovic'in Tzavellas'a rağmen yaptığı vuruşta top çerçeveyi bulmadı.

90+3' Bakasetas ceza sahasının biraz dışından sol ayağıyla sert bir vuruş yaptı ancak top kaleci Ferhat'ın üzerine gitti.

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