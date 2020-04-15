Annesi corona virüs nedeniyle mahsur kalınca isyan etti: Boris Johnson, Trump gibi umursamaz davrandı

Spor Arena Dış Haber | Arjantinli futbolcu Alexis Mac Allister'ın annesi Silvina'nın ülkesine dönmesi için Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istendi.

Alexis gibi futbolcu olan ve Argentinos Juniors forması giyen Francis Mac Allister, bir Youtube kanalına yaptığı açıklamada "Annem, kardeşimi ziyaret etmek için İngiltere'ye gitmişti. Ancak daha sonra corona virüs nedeniyle geri dönemedi. İsmini bakanlık listesine yazdılar. En azından Alexis'le olduğu için mutluyum" dedi.

"BORIS JOHNSON, TRUMP GİBİ UMURSAMAZ DAVRANDI"

Francis ayrıca Alexis'in kendisine İngiltere'deki durumun Arjantin'den daha kötü olduğunu söylediğini belirterek, "Başlangıçta her şey çok normaldi. Boris Johnson, tıpkı Donald Trump gibi umursamaz davrandı. Ancak daha sonra virüs herkese bulaşmaya başladı. Ve tüm ülke karantina altına alındı. Takımlar oyuncularına izin verdi" ifadelerini kullandı.

Alexis ailesinin 4 üyesi de futbolcu oldu. Babaları Carlos Mac Allister, Boca Juniors için forma giydi. Francis ve Kevin, Argentinos Juniors takımında oynuyor. Alexis ise 2019 yılında 8 milyon Euro bedelle Brighton'a olmuştu.





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