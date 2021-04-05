Anne ve babasına saldıran Fredy Guarin'den ilk açıklama!

Spor Arena Dış Haber - Kolombiya takımı Millonarios'un sözleşmeli futbolcusu olan 34 yaşındaki Fredy Guarin, 1 Nisan günü anne ve babasının yaşadığı eve gitmiş ve ebeveynlerine saldırmıştı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde kıyafetleri kana bulanan Guarin'in cinnet geçirmiş olabileceği ifade edilmişti.

Polis tarafından güçlükle engellenen Guarin, tutuklanmıştı.

Kolombiyalı futbolcu, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Guarin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kişisel ve ailevi problemimde beni koşulsuz destekleyen ailem, arkadaşlarım, takipçilerime teşekkür etmek istiyorum. Sosyal medyada yayılan görüntülere ve söylenen sözlere gelince; ailemle ilgili olumsuz açıklamalar yapmanın doğru değil. Onlara saygı gösterilmesini istiyorum. Özellikle çocuklarım... Benim davranışlarımdan ötürü çocuklarımın acı çekmesini istemem. Daha iyi bir insan olabilmem için gönderdiğiniz mesajlar için sizlere kalpten teşekkür ederim. Çalışmaya devam edeceğim. Açıkçası her şey Tanrı'nın elinde..."

#Atención El jugador de Millonarios Fredy Guarín fue conducido por la Policía en Medellín, tras haber protagonizado un episodio de violencia intrafamiliar en la casa de sus padres pic.twitter.com/tf1Mgr6GQf — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 1, 2021

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