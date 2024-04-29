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Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında şut atılmadı! Zonguldak Kömürspor küme düştü...

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#TFF 2. Lig Beyaz Grup#Ankaraspor#Nazilli Belediyespor
Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında şut atılmadı Zonguldak Kömürspor küme düştü...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 11:50

2. Lig'de oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor mücadelesinde ilginç istatistikler ortaya çıktı.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve birçok takımın kaderini belirleyecek Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçındaki istatistikler dikkat çekti.

90 dakika boyunca hiç şutun çekilmediği Ankaraspor - Nazilli Belediyespor mücadelesi 0-0 sona ererken bu sonuçla Ankaraspor play-off'u, Nazilli Belediyespor da ligde kalmayı garantiledi.

0-0 sona eren karşılaşmanın ardından ise Zonguldak Kömürspor küme düştü.

MAÇTA ŞUT ATILMADI

Büyük önem taşıyan karşılaşmada hiçbir şut atılmadı. TFF'nin YouTube sayfasından yayınlanan müsabakada sarı ve kırmızı kart çıkmazken ev sahibi Ankaraspor maçı 10 faulle bitirdi. Nazilli Belediyespor ise 5 faulle maçı tamamladı.

TFF'DEN YAYINLANAN MAÇIN TAMAMININ GÖRÜNTÜLERİ:

 

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#TFF 2. Lig Beyaz Grup#Ankaraspor#Nazilli Belediyespor

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