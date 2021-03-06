MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaraspor: 1 - Menemenspor: 1
GeriFutbol Ankaraspor: 1 - Menemenspor: 1
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 18:24 | Son Güncelleme:

Ankaraspor: 1 - Menemenspor: 1

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaraspor: 1 - Menemenspor: 1

TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ankaraspor, sahasında Menemenspor'la 1-1 berabere kaldı.

Futbol: TFF 1. Lig - Ankaraspor: 1 - Menemenspor: 1
Stat: Osmanlı

Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Burak Cansız
Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Ercan Yazıcı, Mudimu, Ali Ülgen (Dk. 83 Gökhan Akkan), Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 89 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan, Olatunbosun, Umar (Dk. 89 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 57 Halil İbrahim Esen)
Menemenspor: Emre Selen, Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emir Han Topçu, Emre Batuhan Adıgüzel (Dk. 84 Okan Yılmaz), Adamu, Traore (Dk. 70 Aydın Yılmaz), Omar Mohamed, Tayfun Aydoğan, Rasheed Akanbi (Dk. 84 Mehmet Aytemiz), Zenke (Dk. 46 İsmail Haktan Odabaşı)
Goller: Dk. 19 Umar (Ankaraspor), Dk. 90 3 İsmail Haktan Odabaşı (Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk.14 Blagojevic, Dk. 69 Halil İbrahim Esen, Dk.53 Engin Bekdemir, Dk. 62 Umar, Dk. 81 Tevfik Altındağ, Dk. 81 Ali Ülgen (Ankaraspor), Dk. 77 Emir Han Topçu (Menemenspor)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi