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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Ankaraspor 0-0 Tuzlaspor

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Ankaraspor 0-0 Tuzlaspor
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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ankaraspor, sahasında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemal Alpay, Mehmet Şengül

Ankaraspor: Mejias, Levent Gülen, Mudimu, Ercan Yazıcı, Ali Ülgen, Blagojevic, Barış Zeren (Dk. 76 Tevfik Altındağ), Mahmut Akan (Dk. 76 İbrahim Esen), Basit Abdulrahman Umar (Dk. 82 Bodul), Engin Bekdemir (Dk. 56 Erdem Çetinkaya), Olatunbosun

Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Cajic, İsmail Konuk, Anıl Karaer, Yasin Güreler, Rotman, Ahmet Yazar (Dk. 57 Ömer Şişmanoğlu), Gökcan Kaya, Carius (Dk. 73 Onur Ayık), Pucko, Thuram

Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Güreler, Dk. 58 İsmail Konuk (Tuzlaspor)

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