Ankaragücü'nün yıldızı Renaldo Cephas'tan Emre Belözoğlu ve Galatasaray itirafı!

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Trendyol Süper Lig ekibi Ankaragücü’nün sezon başında Makedonya 1.Lig takımı FC Shkupi’den kadrosuna kattığı Renaldo Cephas, şimdiye kadar sergilediği performansla göz doldurdu. Ankaragücü’nde toplam 11 maça çıkan, takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlayan 23 yaşındaki Cephas, özellikle süratli futboluyla dikkat çekti. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun kanatlarda güvendiği isimlerden biri olan genç yıldız adayı, burada gösterdiği performansla geçtiğimiz eylül ayında Jamaika Milli Takımı’ndan davet aldı. Ankaragücü’ndeki etkili oyunuyla ilgili konuşan Jamaikalı futbolcu, Fenerbahçe ve Galatasaray maçları, teknik direktör Emre Belözoğlu, Ankaragücü taraftarı ve hayalleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

“TAKIM OLARAK BİRAZ KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ YAŞADIK, 18-20 PUANA ULAŞABİLİRDİK”

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Süper Lig’de şimdiye kadar oynadığınız 11 maçta 13 puan topladınız. Takım olarak bu seneki hedeflerinizle ilgili ne düşünüyorsun?

Süper Lig’in genel anlamda zor bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu ligde fiziksel olarak gerçekten çok güçlü olmanız gerekiyor. Takım olarak bence biraz konsantrasyon eksikliği yaşadık. Şu ana kadar 18-20 puana ulaşabilirdik. Biz bu kabiliyete ve potansiyele sahip bir ekibiz. Takım yeni olduğu için bütün oyuncuların birbirine alışması biraz zaman aldı diye düşünüyorum. Konsantrasyonumuzu biraz daha artırıp daha yükseklere çıkacağımıza inanıyorum.

“HIZIMIN VE FİZİKSEL GÜCÜMÜN EN GÜÇLÜ YANIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

10 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansınla takıma katkı sağladın. Teknik özelliklerinden bahseder misin? Ayrıca bireysel hedeflerinle ilgili neler söylemek istersin?

Ben genel anlamda bu sezon için gol ve asist sayısı olarak bir hedef belirlemedim. Futbol oynadığım hiçbir takımda da direkt böyle bir hedefim olmadı. Sadece takımıma yardım etmek istiyorum. Bence gol ve asistler, takımın genel performansına bağlıdır. Takım arkadaşlarım da iyi bir performans gösterirse o zaman gol ve asistler gelir. Futbola hiçbir zaman bireysel olarak bakmadım. Takım arkadaşlarımın benden beklentisi neyse onu oynamaya çalışıyorum. Topla çok oynamayı seven biri değilim. Genel olarak takım oyununun içinde olmayı seviyorum. Hızımın ve fiziksel gücümün en güçlü yanım olduğunu düşünüyorum. Bu fiziksel üstünlüğümü maçlarda takımıma yardım etmek için kullanmak istiyorum.

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“EMRE BELÖZOĞLU’NUN KAYBETMEKTEN ÇOK NEFRET ETTİĞİNİ GÖRDÜM”

Yeni teknik direktörünüz Emre Belözoğlu yönetiminde Türkiye Kupası dahil 5 maça çıktınız. Bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ettiniz. Emre Hoca’nın takım yönetimi hakkında gözlemlerin nelerdir?

Emre Belözoğlu, çalıştığım en iyi teknik direktörlerden birisi. Onun yönetimi altında bu takımın çok güzel işler başaracağına inanıyorum. Sadece iyi bir hoca değil, aynı zamanda harika bir insan. Emre Hoca’nın harika bir kişiliği olduğunu düşünüyorum. Bütün oyuncularla bireysel olarak konuşmalar yapıyor. Bizden istediği şeyleri çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ayrıca antrenman stilini de çok beğeniyorum. Daha önce bu kadar kabiliyetli bir hocayla çalışmamıştım. Kendisiyle güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum. Emre Hoca’nın hırsını gerçekten görebiliyorum. Futbola olan tutkusunu soyunma odasında da bize gerçekten çok iyi bir şekilde aktarıyor. Bizimle konuştuğunda kazanmayı çok sevdiğini hissedebiliyorsunuz. Onu sadece bir hoca olarak değil, aynı zamanda bir öğretmen olarak görüyorum. Hata yaptığımızda bizi negatif anlamda eleştirmek yerine pozitif olarak eleştiriyor. Her zaman nasıl daha iyi olabileceğimizi anlatıyor. Onun bize karşı olan iletişimini çok beğeniyorum. Emre Hoca’yla geçirdiğim süre boyunca onun kaybetmekten çok nefret ettiğini gördüm. Futbola olan tutkusunu bize hiçbir zaman sinirli bir şekilde aktarmıyor. Ben antrenör olarak kendisini çok beğeniyorum.

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“RAMS PARK’TA GALATASARAY’A GOL ATMAK BENİM İÇİN HARİKA BİR DUYGUYDU”

Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız isimleri kadrosuna katarak bu sezon Süper Lig’e iyi bir başlangıç yaptı. Bu iki ekibe karşı oynadığınız maçlarda dirençli bir oyun oynadınız. Fenerbahçe ve Galatasaray’a karşı oynadığınız mücadeleyi değerlendirir misin?

Takımımızın çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında galibiyete çok yaklaşmıştık. Onlar da çok kaliteli takımlardı. Ondan dolayı zorlanmamız çok doğal. Takımımıza baktığınızda bütün oyuncular Avrupa’nın büyük takımlarında oynayabilir. Bu kaliteye sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Bundan dolayı onlara karşı oynadığımızda çok büyük bir seviye farkının olmadığını düşünüyorum. RAMS Park’ta Galatasaray’a gol atmak benim için harika bir duyguydu. Golü attıktan sonra bu maçı kazanabileceğimizi düşünmüştüm. Bence o maçta galibiyeti en çok biz hak ettik. Ben gol veya asist kaydettiğimde hiçbir zaman kendi başarımı düşünmem. Ben eğer gol attıysam bu golün takımıma puanlar kazandırmasını isterim. İleriki süreçte büyük takımlarla oynayacağımız maçlarda da bu galibiyetlerin geleceğine inanıyorum.

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“BİR GÜN PREMİER LİG’DE OYNAMAYI ÇOK İSTERİM”

İleride hayalini kurduğun ve oynamak istediğin bir lig var mı? Kendini mantalite olarak hangi lige yakın görüyorsun?

Jamaika’daki bütün gençlerin hayali Premier Lig’de oynamaktır. Aynı şekilde ben de bir gün Premier Lig’de oynamayı çok isterim. En büyük hayallerimden birisi de bu. Ama hayatın hiçbir zaman ne getireceğini bilemiyoruz. İyi performansıma devam edip kariyerimde güzel bir şekilde yol almak istiyorum.

“RAHEEM STERLİNG VE KYLİAN MBAPPE’Yİ İDOL OLARAK GÖRÜYORUM”

Örnek aldığın ve tarzını benzettiğin bir futbolcu bulunuyor mu?

Futbol oynadığım zamanların dışında futbol izlemeyi çok seviyorum. Dünyanın 5 büyük liginde oynayan ve kendi mevkimde forma giyen oyuncuları analiz etmeyi çok seviyorum. Kendime Raheem Sterling ve Kylian Mbappé’yi idol olarak görüyorum.

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Süper Lig’de oynanan mücadele hakkında ne düşünüyorsun? Ayrıca son yıllarda birçok dünya yıldızının tercih ettiği Süper Lig’deki kaliteyi değerlendirir misin?

Türkiye Süper Ligi’nin çok kaliteli bir lig olduğunu düşünüyorum. Süper Lig’in önümüzdeki yıllarda dünyanın en iyi liglerinden biri olacağına inanıyorum. Süper Lig’de çok büyük bir mücadele var. Maçlarda kimin kazanacağını net olarak tahmin edemiyorsunuz. Bundan dolayı çok kıyasıya bir mücadelenin olduğunu düşünüyorum. Süper Lig’in ileride çok başarılı, dünya tarafından tanınan ve izlenen bir lig olacağını söyleyebilirim.

“JAMAİKA MİLLİ TAKIMI’NA SEÇİLMEK ÖZGÜVENİMİ ÇOK ARTIRDI”

Ankaragücü’ndeki performansınla Jamaika Milli Takımı’ndan davet alarak Honduras ve Haiti ile oynanan maçların aday kadrosuna çağrılmıştın. Hem Ankaragücü’ndeki performansını ve buna bağlı olarak milli takıma seçildiğindeki duygularını anlatır mısın?

Bence bu durum seviyeyle alakalı bir şey. Daha önce de Jamaika Milli Takımı’na seçileceğimi düşünüyordum ama Makedonya’daki futbol seviyesinin düşük olmasından dolayı gidemediğimi düşünüyorum. Türkiye futbolunun ve Ankaragücü’nün seviyesi Avrupa’nın düzeyine göre bence yüksek bir seviyede. Buradaki yüksek seviyeden dolayı kendimi geliştirebildim ve Jamaika Milli Takımı da bunu gördü. Jamaika Milli Takımı’na seçilmek özgüvenimi çok artırdı. Milli takıma seçildikten sonra kendimi özel bir oyuncu gibi hissettim. Milli takımdaki arkadaşlarımın çoğu Premier Lig, Fransa ve Avrupa’nın çok önemli liglerinde oynuyorlar. O oyuncularla aynı seviyede görüldüğüm için çok mutlu hissettim. Milli takım arasında da bu kaliteli oyuncularla daha çok süre almayı istiyorum. Milli takımda ilk 11’de başlayıp daha çok süre almak istiyorum.

“ANKARAGÜCÜ TARAFTARI YANIMIZDAYKEN BAŞKA BİR MOTİVASYON KAYNAĞINA İHTİYACIMIZ YOK”

Ankaragücü taraftarının desteği ve stadyumdaki ateşli atmosfer hakkında ne düşünüyorsun? Bu destek motivasyonunuzu nasıl etkiliyor?

Ankaragücü taraftarının bize olan desteği benim motivasyonumu ve performansımı artırıyor. İçeride oynadığımız maçlarda harika bir atmosfer var. Bu atmosferde futbol oynamayı çok seviyorum. Taraftar yanımızdayken başka bir motivasyon kaynağına ihtiyacımız yok. Normal gündelik hayatlarından çıkıp yüzde yüz bir şekilde 90 dakika boyunca bizi desteklemesi takım olarak bizi yeterince ateşliyor. Gerçekten çok mutluyum. Henüz evimizde gol atamadım ama Eryaman Stadı’nda atacağım gollerle Ankaragücü taraftarını mutlu etmek istiyorum. Gollerimi attığımda güzel şeyler olacağını düşünüyorum.