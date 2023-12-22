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Ankaragücü’nden Tahkim Kurulu’na Faruk Koca için başvuru

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#Ankaragücü#Faruk Koca#Tahkim Kurulu
Ankaragücü’nden Tahkim Kurulu’na Faruk Koca için başvuru
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 17:10

MKE Ankaragücü, PFDK tarafından 5 yıl hak mahrumiyeti, üç yılı aşan ceza bakımından da sürekli hak mahrumiyeti cezası alan Faruk Koca için Tahkim Kurulu’na başvurdu. 

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Süper Lig’in 15’inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan Faruk Koca’ya PFDK’dan 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.

Faruk Koca, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı’nın 52/2’nci maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

MKE Ankaragücü Kulübü, Faruk Koca’nın cezasının düşürülmesi için Tahkim Kurulu’na başvuruda bulundu.

Başkent ekibi başvurusunda 2019 yılında Amed Sportif F. oyuncusuna verilen cezayı örnek gösterdi. 

MKE Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"21/12/2023 tarihinde PFDK 2023/2024 540 ve 694 sayılı kararına ilişkin itirazlarımızı Tahkim Kurulu’na gerçekleştirdik. Kulüp olarak cezaların çok ağar olduğunu kanaatindeyiz. Buna ilişkin kulüp avukatlarımız itiraz dilekçemizi kurula sundular. Sürekli hak mahrumiyeti, yakın tarihte örneği olan bir ceza değil. Sadece Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile Sakaryaspor A.Ş. arasında  02.03.2019 tarihinde oynanan TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusunun 4 rakip takım futbolcusunu  jiletle yaralaması sebebiyle PFDK tarafından sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırılmasına karar verilmiş. Futbolcunun Tahkim Kurulu nezdinde yapmış olduğu itiraz başvurusu neticesinde, Tahkim Kurulu’nca PFDK tarafından verilmiş olan sürekli hak mahrumiyeti cezası 20 resmi müsabakadan men ve 25.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmiş. TFF tarafından geçmişte Faruk Koca’nın eyleminden çok daha ağır bir durumda bile 20 müsabakadan men cezası verdiği düşünüldüğünde Tahkim Kurulu’nun Faruk Koca hakkında verilen cezayı düşürmesi ve Faruk Koca’nın daha hafif bir ceza ile cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz."

İşte Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler'in koridor görüntüleriAnkaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler'in saldırıyla ilgili Hürriyet'e verdiği röportajda "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi." sözlerine cevap verdi. Belözoğlu, Meler'den birçok kez özür dilediğini ancak karşılığı olmadığını dile getirdi.
daha fazla video içinİşte Emre Belözoğlu ile Halil Umut Meler'in koridor görüntüleri
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#Ankaragücü#Faruk Koca#Tahkim Kurulu

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