Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi!

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Süper Lig ekibi Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas oldu. Düzenlenen basın toplantısında başkan Faruk Koca, Tolunay Kafkas ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Tolunay Kafkas son olarak Ümit Milli Takımı çalıştırıyordu.

Tolunay Kafkas ise şunları söyledi:

Ankaragücü'nde çalışmak benim için onurdur ve gururdur. Başkanı da küstürmemek lazım. Bu kulübü başkan tutuyor. İnanmadığım şeyi ben asla konuşmam ve söylemem. Başkanımız çok değerli ve kıymetli. Ona hepimizin, en başta benim destek olmam lazım. Bunun için maç kazanmamız lazım. Tek handikap oyuncu grubunun bana uyması. Ben hikaye ve masal işini sevmiyorum. Oynamayı da beceremiyorum. Yapımda bu yok. Kazanırsa oyuncular kazanır, kaybederse hoca kaybeder. Bu çok nettir. Keşke sezon başında beraber olsaydım. Bunu bahane ederek söylemiyorum. Bizde çok çabuk vazgeçiliyor. Bu da kulüplere büyük zararlar veriyor. Biraz sabırlı olunursa, çok da değil sezonu bitirip gelecek sezonu beraber görürsek iyi olur. Diyalog olarak algılayacağız. İşe karışmak gibi algılanmamalı. İstişare halinde olmak iyidir. İki göz mü iyi, dört göz mü? Yeter ki, kulübün menfaatine bir iş yapalım.