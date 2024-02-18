Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray övgüsü: Tarihinin en iyisi olabilir

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Galatasaray'ın çok üst düzey bir kadro kalitesine sahip olduğunu kaydeden Emre Belözoğlu, "Öncelikle 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Ne yazık ki teknik direktörlüğün kaderi bu. Çalıştığımız konular. Duran toplara çalışmıştık. Bugün önemli olan aslında oyunun devamını getirebilmekti. Oyuncu grubu, ilk 2 gol sonrası şok yaşadılar. Mücadele etmek isteyen bir takımım var. Taraftarımızla buluştuk. Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünden bir takım. Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutunabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim." dedi.

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Durumlarını düzeltebilecek güce sahip olduklarını belirten Emre Belözoğlu, "Ankaragücü, bu bulunduğu durumu düzeltecek güçte bir camia. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu süreçten inşallah hep beraber çıkacağız." diye konuştu.