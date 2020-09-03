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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.09.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Başkent Kupası'nda karşılaşacak!

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Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Başkent Kupası'nda karşılaşacak!
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından organize edilen Başkent Kupası'nda 5 Eylül Cumartesi günü Süper Lig ekipleri MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği karşılaşacak.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamaya göre, bu sene 53. kez düzenlenecek organizasyonda MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda birbirlerine rakip olacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği maçı saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

TSYD Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'a teşekkür edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Turnuvamızın pandemi koşullarına rağmen geleneksel olarak sürdürülmesi için destek veren tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Turnuvamızda TFF'nin belirlediği pandemi talimatları nedeniyle sınırlı sayıda konuk kabul edebileceğimizden siz değerli üyelerimiz ve meslektaşlarımızın affına sığınıyoruz. TSYD Ankara olarak başkent futboluna değer katmaya devam edeceğiz. Başkentimize yakışır kupa organizasyonunu el birliği ile yapacağız."

Ankaragücü ile Gençlerbirliği, Başkent Kupasında karşılaşacak

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