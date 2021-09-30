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Ankaragücü-Erzurumspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

#TFF 1. Lig#Hüseyin Göçek#Ankaragücü Erzurumspor
Ankaragücü-Erzurumspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:
20.00 Altınordu-Menemenspor: Furkan Aksuoğlu

2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor: Özgür Yankaya

3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor-Manisa: Alper Çetin
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hüseyin Göçek

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#TFF 1. Lig#Hüseyin Göçek#Ankaragücü Erzurumspor