Ankaragücü-Erzurumspor maçını Hüseyin Göçek yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Altınordu-Menemenspor: Furkan Aksuoğlu
2 Ekim Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: Oğuzhan Aksu
16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Davut Dakul Çelik
19.00 Kocaelispor-İstanbulspor: Özgür Yankaya
3 Ekim Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor: Oğuzhan Çakır
16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Eyüpspor-Manisa: Alper Çetin
19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hüseyin Göçek