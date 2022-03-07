Ankaragücü Başkanı şampiyonluk adaylarını açıkladı

Haberin Devamı

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ankaragücü Beştepe Tesisleri’nde basın açıklaması geçekleştirdi.

Koca Ankaragücü’nün ligdeki durumu ve camia ile ilgili soruları yanıtladı.

Ankaragücü’nün son aldığı galibiyetler ile umudunun arttığını belirten Koca, “Takımın aldığı sonuçlar hepimizi heyecanlandırıyor ama nihayetinde bu işin bir matematiği var ve son haftalara girdiğimizde kıran kırana maçalar oluyor. Ligde Play-Off sistemi var, Play-Off’ları zorlayan 6-7 takım var ayrıca düşme hattında 4-5 takım var. Durum bu şekilde olunca rakiplerle oynadığınız her maç çok gergin ve çok stresli geçiyor. En son aldığımız sonuç bizim umudumuzu biraz daha arttırdı. Şimdi önümüzde Manisa, Eyüp ve Ümraniye var. İnşallah burada da iyi bir sonuç alırsak tünelin ucunu gördüğümüzü söyleyebilirim. Matematiksel olarak netleşmediği müddetçe şampiyon olduk veya Süper Lig’e çıktık demek bizim için doğru olmaz. Şu andaki verilerle şampiyonluğun en büyük adayı Ankaragücü ve Ümraniye’dir. İnşallah sezon sonuna kadar bu süreci devam ettirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



“Taraftarımızın esas şovu Eyüpspor maçında yapacağını düşünüyorum”

Haberin Devamı

Ankaragücü - Bandırmaspor karşılaşmasındaki sıkıntılara dikkat çeken Koca, “Nihayetinde bir futbol kulübü camiasıyla iyidir. Camiasız kulüpler bunun sıkıntısını sürekli çekiyor. Ankaragücü büyük bir camia ve büyük bir taraftara sahip. İşin gerçeğini de söyleyeyim; o stat rahat bir şekilde dolardı ama pandemi kurallarının gevşetildiği ilk maçtı. Camianın bir acemiliği oldu diyebiliriz. Geç saatte gelmeye çalışanlar üstüne bir de turnike sıkıntısı oldu. Çünkü ben içerideyken arkadaşlarım gelmiş biletleri olmasına rağmen giremiyoruz dedi. İnşallah Eyüpspor maçında bu sıkıntıyı aşıp stadı dolduracağımıza inanıyorum. Taraftarımızın esas şovu o zaman yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.