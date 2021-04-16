MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAnkaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak mutluluk verici'
GeriFutbol Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak mutluluk verici'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 16.04.2021 - 21:27 | Son Güncelleme:

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak mutluluk verici'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak mutluluk verici'

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

19
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından özel fotoğraflar
  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'GALİP GELEBİLİRDİK'

Sonuçtan ötürü mutlu olduklarını dile getiren Fatih Mert, "Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından birinden 1 puan almak da mutluluk verici ama 3 puan da alabilirdik. Son 5 dakika oyuncularımız biraz daha ileri gidebilseydi galip de gelebilirdik" dedi.

'İKİ POZİSYONUMUZ DA PENALTI'

Fatih Mert sözlerini, "Ekranlar var içeride, biz de pozisyonlara bakıyoruz. İki pozisyonumuz da penaltı." şeklinde tamamladı.

>

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi