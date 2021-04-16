Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: 'Beşiktaş'tan 1 puan almak mutluluk verici'

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Ankaragücü'nde başkan Fatih Mert, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'GALİP GELEBİLİRDİK'

Sonuçtan ötürü mutlu olduklarını dile getiren Fatih Mert, "Beşiktaş gibi şampiyonluğun en büyük adaylarından birinden 1 puan almak da mutluluk verici ama 3 puan da alabilirdik. Son 5 dakika oyuncularımız biraz daha ileri gidebilseydi galip de gelebilirdik" dedi.

'İKİ POZİSYONUMUZ DA PENALTI'

Fatih Mert sözlerini, "Ekranlar var içeride, biz de pozisyonlara bakıyoruz. İki pozisyonumuz da penaltı." şeklinde tamamladı.

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