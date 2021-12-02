Ankaragücü 3-0'la turladı

Stat: Eryaman
Hakemler: Can Cengiz xx, Sinan Bilen xx, Mustafa Yüksel xx, Sercan Yılmaz xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Mehmet Murat Uçar xx, Alperen Babacan xx, Erdi Dikmen xx, Yasin Güreler xx, Geraldo xx (Ariyibi dk. 46 x), Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 68 x), Ali Kaan Güneren xx (Ulaş Yılmaz dk. 76 x), Owusu xx (Muhammed Yasir Karabay dk. 85 ?), Chahechouhe xx (Zahid dk. 46 x), Cem Ekinci xx
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toparan xx, Mert Er Estik xx, Sefa Korkmaz xx, Koray Baykara xx, Emre Toptan xx (Selçuk Hakalmaz dk. 76 x), Mert Çapar xx (Berat Eyüpoğlu dk. 62 x), Hasan Yurtseven xx, Mete Karahan xx (Ebu Sıddık Çelik dk. 62 x), Hasan Demir xx, Bünyamin Cesur Karataş xx (Aytaç Deniz dk. 70 x), Ahmet Gökbayrak xx (Muhammet Ali Aydın dk. 70 x)
Goller: Owusu (dk. 58, dk. 64), İshak Çakmak (dk. 90+1) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Mert Er Estik, Mete Karahan, Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)