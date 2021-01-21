Ankaragücü 1-0 Kasımpaşa / Maçın özeti ve golü

Ankaragücü ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geldi. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 16. dakikada Florent Hadergjonaj kendi kalesine attı.

3 maç sonra galibiyet alan Ankaragücü bu sonuçla puanını 18'e çıkardı. Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Erdi Dikmen, Atakan Çankaya (Dk. 57 Atila Turan), Sarlija, Lukasik, İbrahim Akdağ (Dk. 79 Alper Potuk), Lobjanidze, Endri Çekiçi (Dk. 79 Voca), Paintsil (Dk. 65 Emre Güral), Badji (Dk. 79 Börven)

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Brecka, Hadadi, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Aytaç Kara, Sadiku (Dk. 80 Anıl Koç), Hajradinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan, Thelin (Dk. 46 Varga)

Gol: Dk. 16 Hadergjonaj (Kendi kalesine) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk. 32 Hodzic, Dk. 36 Brecka, Dk. 44 Yusuf Erdoğan, Dk. 80 Sadiku (Kasımpaşa) Dk. 45 3 Endri Çekiçi, Dk. 53 Atakan Çankaya, Dk. 71 Pinto, Dk. 90 Korcan Çelikay, 90 5 Emre Güral (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sol kanattan gelen MKE Ankaragüçlü Paintsil'e yapılan faul sonucunda Endri Çekiçi ceza sahası sol üst köşeden serbest vuruş kullandı. Kaleci Ramazan Köse çift yumrukla topu zorlukla uzaklaştırarak taca gönderdi.

12. dakikada Kasımpaşa'nın etkili atağında Hajradinovic'in ceza sahasına girmeden vurduğu düzgün şutu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay güçlükle kornere çeldi.

16. dakikada MKE Ankaragücü golü buldu. Sağ kanattan ceza sahasına giren Lobjanidze'nin kale içine vurduğu sert şutta Kasımpaşa kalecisi tek elle topu uzaklaştırmak isterken takım arkadaşı Hadergjonaj kafayla topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

19. dakikada MKE Ankaragücü'nde Lukasik'in sağ taraftan ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top savunmadan geri döndü. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdi Dikmen, topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt olduğu için bu gol geçerlilik kazanmadı.

29. dakikada Kasımpaşa'nın sağ taraftan geliştirdiği atağında ceza sahasına girmeden Yusuf Erdoğan'ın sağ köşeden sert vuruşunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere gönderdi.

67. dakikada Kasımpaşa'da ceza sahası içinde sol taraftan çizgiye inen Hadadi'nin içeriye attığı pasta Aytaç Kara altı pas çizgisinden meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

73 dakikada MKE Ankaragücü'nde Lobzhanidze'nin orta sahadan sürdüğü topla sağ kanattan ceza sahası girişinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan geri döndü.

90+2. dakikada Kasımpaşa'da Aytaç Kara'nın ceza sahası çizgisinden sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

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