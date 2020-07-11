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Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında karşılaştı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Ankaragücü'nün galibiyet sayısını 62. dakikada penaltıdan Oscar Scarione kaydetti.

Bu sonucun ardından ligde 8 haftadır galibiyet alamayan Galatasaray 52 puanda kaldı. 5 maç sonra kazanan Ankaragücü ise 29 puana yükselerek ligde kalma umutlarını yeşillendirdi.

ANKARAGÜCÜ 1-0 GALATASARAY

GOL: 62' Scarione (P)

İlk yarı sonucu: 0-0

İLK 11'LER

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

Galatasaray: Okan, Linnes, Emin(kaptan), Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

1' Ömer Bayram maça sağ kanatta başladı

4' Ömer Bayram'ın ortasında ceza alanında topu kontrol eden Adem rakibini geçmek isterken topun kontrolünü kaybetti.

11' Ankaragücü savunmadan uzun bir topla hızlı çıkmak istedi. Sol taraftan ceza sahasına giren Lobzhanidze'nin ortasında Linnes topa ayak koydu ve top kornere çıktı.

17' Galatasaray'da Belhanda sarı kart gördü

19' Ankaragücü kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Ardından ceza sahasına yapılan ortada arka direkte boş kalan Lobzhanidze topun gelişine kötü bir vuruş yaptı.

23' Ankaragücü yine gole yaklaştı! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Okan'ı geçen top arka direğe indi. Taylan son anda Pazdan'dan önce topa dokundu ve golü önledi.

28' Emre Akbaba ceza alanı önünde topla buluştu, kaleye vuracakken Pazdan son anda araya girdi.

32' Belhanda'yı faulle durduran Pazdan sarı kart gördü.

34' Galatasaray'da dışarı çıkan topu oyun başladıktan sonra oyun alanına bırakan Marcao sarı kart gördü.

35' Belhanda ceza sahasında topla buluştu ve ceza yayı üzerindeki Taylan'ı gördü. Taylan'ın topun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı gitti.

36' Ankaragücü yine tehlikeli geldi! Ceza alanı sağında Michalak'ın sert şutunu Okan çıkardı.

43' Linnes'in ortasında Adem Büyük ceza alanında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi.

45' İlk yarı sona erdi: 0-0

47' Marcao'yu geçip sağ çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.

54' Galatasaray tehlikeli geldi! Soldan sıfıra inen Ömer'in ortasında Belhanda arka durumda topu kaleye gönderemedi. Pozisyon öncesinde yaptığı faulk avantaja bırakılan Kitsiou sarı kart gördü.

58' Ömer Bayram kullandığı frikikte top direkten döndü! Devamında Taylan'ın vuruşunu savunma kesti.

61' Galatasaray savunmasında çıkarken yapılan top kaybının ardından Michalak, Emin Bayram'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı işaret etti.

62' Penaltıda topun başına geçen Oscar Scarione sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

67' Savunma arkasına sarkan Orgill, Okan'ın eline ayağıyla vurdu ve sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

74' Faty ceza yayının biraz gerisinden sağ ayağıyla şutunu attı ama top kaleci Okan'da kaldı.

76' Ankaragücü sağ kanattan etkili geldi. Arka direğe yapılan ortada Emin Bayram son derece kritik bir müdahale yaptı ve Orgill'den önce topu kornere attı.

77' Galatasaray'da Taylan, Belhandfa ve Ömer kenara geldi, Mariano, Selçuk ve Sekidika oyunda

89' Ankaragücü ceza sahasında büyük bir karambol yaşandı ancak Galatasaraylı futbolcular gol vuruşu yapma şansı bulamadı.

90+4' Selçuk İnan'ın rakip yarı alanın ilk metrelerinden kullandığı serbest vuruşta kafayı Ahmet Çalık vurdu ancak top dışarı gitti.

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