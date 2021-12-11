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Ankara'da 5 gollü düello! Bandırmaspor...

#Ankara Keçiörengücü#Bandırmaspor#TFF
Ankarada 5 gollü düello Bandırmaspor...

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Ankara Keçiörengücü, Bandırmaspor’u konuk etti. Başkent ekibi karşılaşmadan 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

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Stat: Aktepe

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Muhammet Yumak xx, Ferdi Karadoruk xx, İlker Yasin Avcı xx

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Muharrem Cinan xx (Talha Yünkuş dk. 76 x), Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx, Abdulkadir Korkut xx (Ogün Bayrak dk. 58 x), Taşkın Çalış x (Ali Yavuz Kol dk. 58 x), Ackah xx (Uğur Utlu dk. 76 x), Djibrila xxx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Vusal İskenderli dk. 58 x), Eze xx

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, İbrahim Mirza Aral, Ömer Uzun

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci x, Caner Cavlun x, Lokman Gör xx, Dos Santos xx, Bilal Ceylan x (Gökay Güney dk. 71 x), Mulumba xx, Mehmet Özcan xx, Koçer xxx (Akabueze dk. 85 ?), Kerim Avcı xx (Doğan Can Davas dk. 70 x), Levent Ayçiçek xx (Burak Süleyman dk. 85 ?), Keny xxx

Yedekler: Hüseyin Koç, Veysel Sapan, Süleyman Luş, Landel, Berke Görgün

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Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Djibrila (dk. 4), Eze (dk. 89), Olawoyin (dk. 90+7) (Ankara Keçiörengücü), Keny (dk. 21), Koçer (dk. 51) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Olawoyin, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü), Kerim Avcı, Keny, Doğan Can Davas (Bandırmaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol kanattan Muharrem'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Eze'nin arka direğe pasında Djibrila meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

20. dakikada Keçiörengücü penaltı kazandı. Beyaz noktasının başına geçen Fatih Solmaz'ın vuruşunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

21. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığ köşe vuruşunda savunmadan seken topa dokunan Keny, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

51. dakikada sol kanattan Kerim'in ceza sahasına ortasında kale önünde Koçer, topu ağlara yolladı. 1-2

77. dakikada sağ kanattan Olawoyin pasını ceza sahası dışındaki Eze’ye aktırdı. Bu oyuncunun ceza sahasına girer girmez şutunu kaleci Gökhan köşeden çeldi.

89. dakikada Djibrila’nın hatasında topu alan Eze'nin şutu filelere gitti. 2-2

90+7. dakikada sol köşeden Ali Yavuz Kol'un köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Olawoyin ceza yayı üzerinden topu ağlara gönderdi. 3-2

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#Ankara Keçiörengücü#Bandırmaspor#TFF

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