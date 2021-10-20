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Ankara Keçiörengücü'nde Taner Taşkın dönemi

#TFF 1. Lig#Ankara Keçiörengücü#Taner Taşkın
Ankara Keçiörengücünde Taner Taşkın dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ı getirdi.

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Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ankaraspor'u çalıştıran Taner Taşkın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Aktepe Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp menajeri Abuzer Şahin'in de yer aldığı ifade edildi.

TFF 1. Lig'de son sırada bulunan Ankara Keçiörengücü, Kocaelispor mağlubiyeti sonrası teknik direktör İlker Püren ile yollarını ayırmıştı.

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#TFF 1. Lig#Ankara Keçiörengücü#Taner Taşkın

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