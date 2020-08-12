Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İlker Püren yönetiminde Aktepe Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ile başladı.

Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma oyunu ile süren idmanda gruplar halinde dönüşümlü şut çalışması yapıldı. Minyatür kalelerden kurulu dar alanda oyun ve dayanıklılık koşusu yapılan antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç ile son buldu