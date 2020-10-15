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GeriFutbol Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 21:50 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Keçiören Aktepe Tesisleri'nde teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Taktik çalışmasıyla devam eden idman, daha sonra tam sahada yapılan çift kale maçla son buldu.

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü maçı 17 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak.

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