Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu.