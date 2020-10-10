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GeriFutbol Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Haber Giriş: 10.10.2020 - 19:00 | Son Güncelleme:

Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Ankara Keçiörengücü, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 5. haftada deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Aktepe Stadı'nda teknik direktör İlker Püren yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı.

Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

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