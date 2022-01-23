Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 1-0 yendi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ev sahibinin kira oyunuEv sahibinin kira oyunu!#Kira Zammı
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Sevgilisine böbreğini bağışladı Önce aldatıldı sonra terk edildiSevgilisine böbreğini bağışladı! Önce aldatıldı sonra terk edildi#Sosyal Medya
Cem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyiCem Bölükbaşı ile Salih Yoluç çarpıştı! Korkutan kaza sonrası sporcularımızın durumu iyi#Cem Bölükbaşı
Son dakika... Düzcede zincirleme kaza Kazaya 30 araç karıştıSon dakika... Düzce'de zincirleme kaza! Kazaya 30 araç karıştı#Düzce
G.Sarayın efsane başkanına son görev Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...G.Saray'ın efsane başkanına son görev! Burak Elmas, Fatih Terim ve Ali Koç...#Selahattin Beyazıt
Evli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendiEvli ve üç çocuk babası ama... Gerçeği fıtık ameliyatı olduğunda öğrendi #Fıtık
Kar yağışı ne kadar devam edecek Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladıKar yağışı ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında açıkladı#Kar Yağışı
Kuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdilerKuş gribi paniği... Peş peşe alarm verdiler!#Kuş Gribi
Bayraktar AKINCI TİHAnın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ilk ihracat sözleşmesi imzalandı#AKINCI
Koronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEOsu duyurduKoronavirüs aşısında yeni dönem... Pfizer CEO'su duyurdu!#Koronavirüs
Kaç derece ateş yüksek Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi miKaç derece ateş yüksek? Vücut sıcaklığı etkili bir Covid-19 göstergesi mi?#Covid-19
İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat Aşk bombardımanı tehlikesi...İlişkinin başında aşırı iyi davrananlara dikkat! Aşk bombardımanı tehlikesi...#Aşk Bombardımanı
Kentin tüm girş-çıkışları kapalı Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyorKentin tüm girş-çıkışları kapalı! Kar esareti... Yolcuların bekleyişi sürüyor#Konya
Dört başı mamur bir seviyesizlikDört başı mamur bir seviyesizlik#Sedef Kabaş
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Ankara Keçiörengücü, Adanaspor'u 1-0 yendi

#Spor Toto 1. Lig#Adanaspor#Ankara Keçiörengücü
Ankara Keçiörengücü, Adanasporu 1-0 yendi

Spor Toto 1’inci Lig’in 22’nci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 yenildi.

Haberin Devamı

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Murat Şener, Mehmet Şengül

ADANASPOR: Karacic- Evren, Uğurcan (Dk.90+3 Ulaş), Roche (Dk.75 Donkor), Bennasser, Cem (Dk.46 Eren), Hıfsullah, Fırtcan, Celil, Tetteh, Bruns (Dk.75 Kingsley)

ANKARA KECİÖRENGÜCÜ: Metin- Muharrem, Mehmet, Ogün, Fatih, Taşkın(Dk.84 Alhassan), Uzodimma (Dk.90+4 Hamza), İsgardarli (Dk.78 Ziya), Olawoyin (Dk.78 Erkam), Ackah, Eze

GOL: Dk.28 Uzodimma (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Bruns, Evren (Adanaspor), Taşkın, Ogün, İsgardarli, Metin, Mehmet (Ankara Keçiörengücü)

KIRMIZI KART: Ackah (Ankara Keçiörengücü)

Ankara Keçiörengücü, Adanasporu 1-0 yendi


MAÇTAN DAKİKALAR

16’ncı dakikada Adanaspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası içerisinde topla buluşan Celil’in röveşatasında kaleci Metin gole izin vermedi.

28’inci dakikada Ankara Keçiörengücü’nde serbest vuruş kullanan Taşkın, ceza sahası içerisine ortaladı. Topa yükselen Uzodimma’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Mücadelenin ilk yarısı Ankara Keçiörengücü’nün üstünlüğüyle sona erdi.

57’nci dakikada  Ankara Keçiörengücü’nde ceza sahası içerisinde topla buluşan İsgardarli’nin vuruşunda kaleci Kracic, topu kornere çeldi.

59’uncu dakikada Adanaspor’da topla buluşan Eren, ceza sahası dışında kaleyi görür görmez sert bir vuruş yaptı. Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

71’inci dakikada Adanaspor’da ceza sahası dışında topla buluşan Eren, önünü boşaltarak sert bir şut çekti. Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

83’üncü dakikada Adanaspor’da atak geliştiren Bennasser, ceza sahası içerisindeki Tetteh’e gönderdi. Kaleciyle baş başa kalan Tetteh’in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4’üncü dakikada Adanaspor’da köşe vuruşu kullanan Celil, topu içeri ortaladı. Celil’in ortasına yükselen Donkor’un kafa vuruşunda kaleci Metin son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adanaspor sahasında  Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 yenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Spor Toto 1. Lig#Adanaspor#Ankara Keçiörengücü

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe