Ankara Keçiörengücü 1-0 Adana Demirspor
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Sarper Barış Kaya, Mehmet Şahan Yılmaz, Ata Yıldırım
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Mert Kula, Soner Gönül, İrfan Akgün (Dk. 77 Ilır Mustafa), Uğur Utlu, Burak Aydın (Dk. 85 Süleyman Olgun), Cem Ekinci, Manaj (Dk. 77 Kone), Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Dodoo)
Adana Demirspor: Zubas, Okan Alkan (Dk. 46 Mehmet Uslu), Anıl Karaer, Rassoul, Tarık Çamdal (Dk. 90 5 Tayyip Talha Sanuç), Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Gökhan İnler (Dk. 68 Volkan Şen), Yunus Akgün (Dk. 56 Dibba), Mehmet Akyüz, Emircan Altıntaş (Dk. 46 Sedat Şahintürk)
Gol: Dk. 25 Manaj (Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 90 5 Anıl Karaer (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 27 Uğur Utlu, Dk. 89 Abdulkadir Korkut, Dk. 89 Metin Uçar, Dk. 90 7 Dodoo (Ankara Keçiörengücü), Dk. 90 1 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
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