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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Ankara Demirspor'dan flaş açıklama! "Spor barıştır, kardeşliktir..."

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Ankara Demirspor'dan flaş açıklama! "Spor barıştır, kardeşliktir..."
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Ankara Demirspor, TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde Sakaryaspor ile oynadıkları maçın ardından yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten "Spor barıştır, kardeşliktir." başlığıyla yapılan açıklamada, "Sakaryaspor ile oynadığımız ve kazandığımız play-off müsabakasından sonra yöneticilerimize yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, yöneticilerimize saldıranlar ile ilgili hukuki zeminde her türlü girişimde bulunacağımızı belirtmek istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'da oynanan play-off çeyrek final müsabakasında Ankara Demirspor, Sakaryaspor'u 2-1 yenerek yarı finale yükselmişti.

 

Ankara Demirspordan flaş açıklama Spor barıştır, kardeşliktir...

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