Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi... Bakan Kasapoğlu: "Ülkemizin istikbalini güvenle geleceğe taşıyacağız"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet katıldı. Aslanlı Yol'dan yürüyen heyet daha sonra Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

Kasapoğlu daha sonra Anıtkabir özel defterini imzaladı.

Bakan Kasapoğlu burada yaptığı açıklamada, "Ülkemizin istikbalini güvenle geleceğe taşıyacağız. Cumhuriyet'i emanet ettiğimiz gençlerimiz bu sorumluluğun farkındadır. Genç sporcularımız her gün artan başarı ve rekorlarla bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmaktadır." ifadelerini kullandı.