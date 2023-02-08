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Angelo Sagal depremde ailesiyle birlikte yaşadığı korku dolu anları anlattı! "Evi canavar taşıyor baba"

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#Sagal#Maxim#Gaziantep Fk
Angelo Sagal depremde ailesiyle birlikte yaşadığı korku dolu anları anlattı Evi canavar taşıyor baba
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 11:19

Gaziantep Futbol Kulübü'nde forma giyen Angelo Sagal, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hissedilen depremle ilgili konuştu. 29 yaşındaki futbolcu, "Çok korkutucuydu. Saat sabah 4'tü ve uyuyorduk. 2010'da Şili'de yaşadıklarımdan çok farklı hissettim" şeklinde konuştu.

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da forma giyen Angelo Sagal, ülkesinde yayın yapan ADN isimli radyo kanalına açıklamalarda bulundu.

Türkiye'yi sarsan peprem sırasında yaşadıklarını anlatan Sagal, "Çok korkutucuydu. Saat sabah 4'tü ve uyuyorduk. Hemen kalktık. Eşimi ve çocuklarımı aldım. Kapının eşiğinde durduk. 2010'da Şili'de yaşananlardan çok farklı hissettim. Sakin başladı fakat sonrasında şiddetlendi. Evin çok fazla hareket ettiğini hissettim. 4 yaşındaki oğlum evi bir canavarın taşıdığını söyledi. Bütün sokaklar karla dolu. Bu yüzden dışarı çıkmak zor. Artçı sarsıntılar var" dedi.

TAKIMDAN AYRILACAK MI?

Deneyimli futbolcu ayrıca, "Sözleşmem Haziran'da bitiyor. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz. Şu an bir çıkış yolum olsaydı, kişisel olarak ya da takımda kalmak istemediğim için değil ailemin iyiliği için ayrılırdım." ifadelerini kullandı.

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Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini öğrendiğini ifade eden Sagal, "Türk meslektaşlarım şehir merkezinin tarif edilemez olduğunu söyledi. Bazı futbolcuların hayatını kaybettiğini öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama hava şartları çok kötü. Aynı anda yardım edilmesi gereken çok yer olduğu için işler daha da zorlaşıyor" şeklinde konuştu.

"TELEFONUMDA 2 MİLYON MESAJ VARDI"

Takım arkadaşı Maxim ise "Uyandığımda telefonumda 2 milyon mesaj vardı. Almanya'dayım ve iyiyim. Yaşananları uyanınca öğrendim. Oralarda arkadaşlarım var, durum hiç iyi değil" dedi.

 

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#Sagal#Maxim#Gaziantep Fk

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