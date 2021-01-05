Andriy Shevchenko sürprizi! Chelsea'de Lampard kararı...

Son günlerde aldığı başarısız sonuçların ardından Chelsea'de Frank Lampard'ın koltuğu tehlikede. İngiliz basınının haberine göre İngiliz kulüp, Lampard yerine arayışlara başladı.

Listenin başında ise takımın eski oyuncularından Andriy Shevchenko geliyor. Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Shevchenko, futbolculuk yıllarında da Chelsea için oynamış ancak bekleneni gösterememişti.

ROMAN ABRAMOVICH'İN HAYALİ

Ukraynalı futbol efsanesi, Chelsea Başkanı Roman Abramovich'in 'hayalim' diyerek transfer ettiği bir futbolcudu. Shevchenko'yu oldukça beğenen Roman Abramovich'in bu kez teknik direktör olarak kendisini istediği belirtiliyor.

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