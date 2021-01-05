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GeriFutbol Andriy Shevchenko sürprizi! Chelsea'de Lampard kararı...
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Futbol
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Andriy Shevchenko sürprizi! Chelsea'de Lampard kararı...

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Premier Lig'de kötü günler geçiren Chelsea'de teknik direktör Frank Lampard yerine Andriy Shevchenko'nun göreve gelmesi konuşuluyor.

Son günlerde aldığı başarısız sonuçların ardından Chelsea'de Frank Lampard'ın koltuğu tehlikede. İngiliz basınının haberine göre İngiliz kulüp, Lampard yerine arayışlara başladı.

Listenin başında ise takımın eski oyuncularından Andriy Shevchenko geliyor. Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştıran Shevchenko, futbolculuk yıllarında da Chelsea için oynamış ancak bekleneni gösterememişti.

ROMAN ABRAMOVICH'İN HAYALİ

Ukraynalı futbol efsanesi, Chelsea Başkanı Roman Abramovich'in 'hayalim' diyerek transfer ettiği bir futbolcudu. Shevchenko'yu oldukça beğenen Roman Abramovich'in bu kez teknik direktör olarak kendisini istediği belirtiliyor.

Andriy Shevchenko sürprizi Chelseade Lampard kararı...

Andriy Shevchenko sürprizi Chelseade Lampard kararı...

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