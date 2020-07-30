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GeriFutbol Andreas Tatos, Altay'la bağlarını kopartıyor!
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 30.07.2020 - 14:51,Son Güncelleme:

Andreas Tatos, Altay'la bağlarını kopartıyor!

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Andreas Tatos, Altay'la bağlarını kopartıyor!
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay’da yönetim Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos’la yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Geçen sezon devre arasında gözden çıkarılıp gönderilen Tatos, alacaklarını tahsil etmek için FIFA’ya başvurup kulübe ihtarname çekmiş, bu gelişme üzerine Başkan Özgür Ekmekçioğlu, masaya oturduğu Yunan futbolcunun sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatmıştı.

Takıma döndükten sonra ikinci yarıda formasına kavuşan Tatos’un yıllık ücretinde indirime gitmeyince tekrar gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Deneyimli 10 numaranın da bu kez Altay’la bağlarını tamamen koparmak istediği bildirildi.

İzmir temsilcisi Tatos’la karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmaya çalışacak. Tatos, Altay’da geçen sezon 27 maçta 2 gol, 5 asistle oynadı.

 

Andreas Tatos, Altayla bağlarını kopartıyor

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